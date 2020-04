Moment van toen: Kippenvel tijdens titelfeest PSV

Vitesse is een welkome gast in kampioenswedstrijden van PSV en dat is ook zo op deze dag in 2005. De Arnhemmers worden simpel met 3-0 verslagen door het PSV van trainer Guus Hiddink, die Ji-sung Park, Mark van Bommel en Gerald Sibon ziet scoren.

Een paar dagen later staat de eerste van de twee halve finale-wedstrijden in de Champions League tegen AC Milan op het programma. Om die reden is er ook geen groot feest in Eindhoven vanwege de 18e landstitel. Dat staat gepland voor een paar weken later.

Nadat directeur betaald voetbal Henk Kesler de kampioensschaal heeft overhandigd aan aanvoerder Van Bommel, beklimt die de tribune om Frits Philips mee te laten delen in de feestvreugde. Een kippenvelmoment voor veel PSV’ers.

De in Eindhoven zeer populaire Mijnheer Frits, die in 1911 als vijfjarige de aftrap van het eerste Philips Elftal mocht verrichten, overlijdt een half jaar later op 100-jarige leeftijd.