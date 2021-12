Demi Schuurs slaat Australian Open over door operatie

Video

Gommers: 'Met leger voorbereiden op volgende pandemie'

Diederik Gommers was de afgelopen twee jaar een van de gezichten van de coronacrisis. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care kreeg lof voor zijn harde werk, maar ook kritiek door zijn uitspraken in de media. Sommige kabinetsleden noemden hem zelfs gekscherend ‘Gommie’. In fe...