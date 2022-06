Historische nederlagen voor grootmachten Italië en Engeland

De score werd al in de tiende minuut geopend door Joshua Kimmich, die vrij door kon lopen door het centrum van de verdediging en een voorzet vanaf links simpel binnen kon schieten. Vlak voor rust kreeg Duitsland een penalty na een overtreding van Alessandro Bastoni op Jonas Hofmann. Ilkay Gündogan benutte de strafschop feilloos (2-0).

Na rust werden de supporters in het Borussia-Park in Mönchengladbach getrakteerd op een waar doelpuntenfestijn. In de 51e minuut maakte Thomas Müller er 3-0 van door een afvallende bal hard binnen te volleren. Het was bovendien zijn 44e goal in het shirt van Duitsland, waardoor hij Uwe Seeler op de zevende plaats voorbijging op de Duitse topscorerslijst aller tijden.

In een tijdsbestek van tien minuten vielen vervolgens drie goals. Timo Werner gleed in de 68e minuut eerst de 4-0 binnen en profiteerde een minuut later van een fout van Italië-doelman Gianluigi Donnarumma die de bal zomaar inleverde bij Serge Gnabry. In de 78e minuut deed Italië iets terug via Wilfried Gnonto, die uit een rebound van Federico Dimarco scoorde. De aanvaller van 18 jaar en 222 dagen werd daarmee de jongste doelpuntenmaker ooit in het shirt van de ’Azzuri’. In blessuretijd maakte Bastoni er uit een corner nog 5-2 van.

Engeland keihard onderuit in eigen huis

In dezelfde poule won Hongarije opnieuw van Engeland. Op Wembley waren de Hongaren deze keer net te sterk. Voor eigen publiek won Hongarije eerder al met 1-0 door een goal van Dominik Szoboszlai. Dinsdag werden de goals gemaakt door Roland Sallai (tweemaal), Zsolt Nagy en Daniel Gazdag. Het was bovendien de grootste thuisnederlaag van Engeland sinds 1928, toen ’The Three Lions’ met 5-1 van Schotland verloren.

Engeland kwam er in eigen niet aan te pas tegen Hongarije: 0-4. Ⓒ ANP/HH

Bij aanvang van de wedstrijd stond Duitsland derde. Door de zege ging het Italië voorbij en is het de nieuwe nummer twee in poule 3 van de A-divisie. Hongarije voert de groep aan met een punt meer dan Duitsland. Engeland blijft steken op twee punten.