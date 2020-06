Jurgen Streppel nieuwe trainer Roda JC

Streppel was eerder trainer van Helmond Sport, Willem II en SC Heerenveen. Met Willem II werd hij in 2014 kampioen van de Eerste Divisie. Streppel speelde betaald voetbal voor Helmond Sport, RKC Waalwijk en Telstar.

Nieuwe constructie

De aandelen van Roda JC zijn sinds eind mei in handen van een nieuwe stichting. De ondernemers Stijn Koster, Bert Peels, Roger Hodenius en investeringsmaatschappij Mercurius hebben hun schouders eronder gezet en willen de Kerkraadse club weer op de been helpen.

De nieuwe constructie viel samen met het vertrek van horeca-ondernemer Roland Hogenelst, die vorig seizoen samen met Koster en enkele andere ondernemers de aandelen overnam van Frits Schrouff, jarenlang de suikeroom van Roda JC.

Aleksei Korotaev

Het aantreden van het nieuwe collectief, dat zich heeft gepresenteerd onder de naam Phoenix, betekende ook de exit van Aleksei Korotaev, die zijn aandelenpakket heeft overgedaan.

De Zwitsers-Russische zakenman werd in 2017 gepresenteerd als de man, die Roda JC zou gaan opstuwen in de vaart der volkeren. Korotaev, die twee miljoen betaalde voor twintig procent van de aandelen en daar bovenop nog eens twee miljoen investeerde in de club, sprak de ambitie uit om met Roda JC binnen vijf jaar in de Champions League te gaan spelen

Dat pakte wat anders uit. Roda JC speelt sinds 2018 in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl Korotaev in Dubai in de cel belandde vanwege het uitschrijven van een ongedekte cheque. De zakenman kon als bajesklant niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen, waardoor hij een blok aan het been werd voor Roda JC.

Roerige tijden

Sinds de entree van particuliere eigenaren maakt Roda JC ongekend roerige tijden door. Vorig jaar verkocht Schrouff zijn deel van de aandelen nog aan de Mexicaan Mauricio Garcia de la Vega, die echter geen vermogende zakenman bleek te zijn, maar een luchtfietser, die niet met zijn centen over de brug kwam. Het kostte Roda JC nog de grootste moeite om Garcia de la Vega de deur uit te werken.

Met het huidige ondernemerscollectief hoopt Roda JC in rustiger vaarwater te komen. De gemeente Kerkrade heeft inmiddels ingestemd met de huurverlaging, die de ondernemers als voorwaarde hadden gesteld om hun schouders eronder te zetten bij Roda JC.

De komende jaren is de huur verlaagd van 800.000 euro naar 250.000 euro per jaar. De gemeente heeft ingestemd onder dreiging van een faillissement van Roda JC, dat een strop van 19 miljoen euro voor het stadion op zou leveren.