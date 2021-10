Max Verstappen opent Turkse weekeinde met tweede plaats

Lewis Hamilton was op Istanbul Park, waar hij vorig jaar zijn zevende titel won, de snelste man op de baan. De Britse Mercedes-coureur ging rond in een tijd van 1.24,178 en was 0.425 sneller dan Verstappen.

Hamilton is met een voorsprong van twee punten op Verstappen momenteel de leider in de WK-stand. De 36-jarige Engelsman weet nu al dat hij de race zondag niet van voren begint. Vanwege het wisselen van een motoronderdeel heeft hij een gridstraf van tien plaatsen aan zijn broek gekregen.

Bekijk ook: Gridstraf voor Lewis Hamilton in Turkije

Charles Leclerc zorgde voor een kleurrijk ‘podium’. De Monegask van Ferrari zorgde er met een tijd van 1.24,654 voor dat er drie verschillende teams bij de beste drie eindigden in de eerste sessie in aanloop naar de zestiende race van het seizoen.

Valtteri Bottas (Mercedes) en Carlos Sainz (Ferrari) completeerden de top vijf met tijden van 1.24,842 en 1.24,860. Sergio Pérez, de teamgenoot van Max Verstappen, kwam niet verder dan een teleurstellende tiende plaats. De Mexicaan realiseerde een tijd van 1.25,459.

Honda

Verstappen en teamgenoot Pérez maakten vrijdag hun eerste meters in hun tijdelijk witte Red Bull-bolides. Het team eert motorleverancier Honda met een speciale livery in Japanse kleuren. Het gebaar was eigenlijk bedoeld voor de thuisrace op Suzuka, maar de Grand Prix van Japan werd eerder dit jaar al geschrapt vanwege de coronapandemie.