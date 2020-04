Coronacrisis: wielerbond UCI stuurt alle 130 werknemers met verlof

„Onze bond gaat door een crisis die we sinds de Tweede Wereldoorlog niet hebben gekend”, zegt voorzitter David Lappartient van de UCI . „De inactiviteit raakt renners, teams, organisatoren en alle partners in alle disciplines. De UCI is door alle afgelaste en uitgestelde evenementen ook niet bepaald gespaard. We moeten nu drastische maatregelen nemen om de storm te doorstaan.”

De coronapandemie heeft het wielrennen lamgelegd. Er wordt zeker tot 1 juni niet gekoerst, 650 organisatoren vroegen inmiddels om uitstel of afgelasting van hun evenement, zo’n 30 procent van de wielerkalender, berekende de UCI. In het wegwielrennen en het mountainbiken zijn de meeste wedstrijden geschrapt. De inkomsten van de internationale bond zijn daardoor ook teruggevallen.