Ferrari-coureur Charles Leclerc test positief op corona

Ook buiten het seizoen om worden de coureurs regelmatig getest. Leclerc heeft na zijn positieve test iedereen die in contact is geweest met hem bij Ferrari dit direct laten weten. De Monegask voelt zich goed en heeft milde klachten. Momenteel verblijft hij in zelfisolatie in zijn woonplaats Monaco.

Lando Norris (McLaren) testte begin januari ook al positief. In 2020 testten gedurende het seizoen al drie coureurs positief: Sergio Pérez, Lance Stroll en wereldkampioen Lewis Hamilton.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 28 maart in Bahrein.