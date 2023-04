John Heitinga prijst ’aanvallende creatieveling’ Steven Berghuis

„De tweede helft pakten we het weer op en scoorden nog twee keer. We moeten die goals ook maken in de fase waarin we zitten”, wees hij op het belang van het doelsaldo. „Bij vlagen was het goed, maar we gaven ook nog wat ruimte en kansjes weg. Dat moet je tegen grotere ploegen niet doen.”

Jonge talenten

Heitinga liet Youri Baas beginnen aan de wedstrijd, gaf in de tweede helft Jorrel Hato de kans en liet Silvano Vos en Mika Godts debuteren. „De jonge jongens verdienen dat ook en dat is iets waar ze naartoe moeten werken. Dat is ook iets waar Ajax voor staat. Ze moeten de concurrentie aangaan en hun plekje veroveren.”

"Ik ben een aanvallende creatieveling"

Heitinga prees Steven Berghuis, die goed was voor twee doelpunten en twee assists. „Ik vond Steven ijzersterk spelen en hij was heel bepalend. Er kwam veel gevaar vandaan.”

Heitinga kijkt toe. Ⓒ Pro Shots

Ook over Florian Grillitsch, die speelde in plaats van de geblesseerde Mohammed Kudus, was hij redelijk tevreden. „Grillitsch was bij vlagen goed. Je ziet dat hij het spel kan maken en verdedigen. Dat heeft hij in het begin goed gedaan. In fases waren we slordig, niet alleen hij maar meerdere spelers. Dat moet uit het spel, want daardoor maak je onnodige meters en die ga je voelen.”

Berghuis zelf had genoten van zijn rol als rechtsbuiten in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Hij wees Ajax met twee treffers en twee assists de weg bij de 4-0-zege. „Vandaag was leuk. Ik ben belangrijk geweest”, zei Berghuis.

Bekijk ook: Ajax rekent af met Fortuna Sittard en is PSV weer voorbij

De Ajacied zei dat hij in een wedstrijd tegen een tegenstander als Fortuna, die inzakt voor het zestienmetergebied, goed op die positie uit de voeten kan. „Tegen tegenstanders waarin je 70 procent de bal hebt, kan ik prima als rechtsbuiten spelen met veel variatie om je heen. De eerste goal was ouderwets naar binnen trekken en de verre hoek zoeken.”

Berghuis, die zijn doelpuntentotaal opvoerde naar negen, wilde geen keuze maken of hij meer een middenvelder of een aanvaller is. „Ik ben een aanvallende creatieveling. Het is aan de trainer waar hij die wil gebruiken.”