Cody Gakpo belangrijk voor Liverpool

De Reds bezetten nu de zesde plek in de Premier League, West Ham de veertiende. De start van het elftal van manager Jürgen Klopp was bepaald geen ideale. In de twaalfde minuut zette Lucas Pqueta de thuisploeg op voorsprong.

Gakpo

De reactie van Liverpool liet niet lang op zich wachten. Gakpo schoot van ruim twintig meter raak. Het betekende het zesde doelpunt in vijftien duels voor de van PSV overgekomen aanvaller.

In de tweede helft zorgde Joel Matip voor het winnende doelpunt van Liverpool, dat een plek in de Champions League zo goed als zeker kan vergeten volgend seizoen. Hij kopte snoeihard raak.

Chelsea

Chelsea verloor al voor de dertiende keer dit seizoen. Brentford was op Stamford Bridge, de thuisbasis van Chelsea, met 2-0 te sterk voor de in verval geraakte topclub.

Nottingham Forest boekte een belangrijke zege in de strijd tegen degradatie. Brighton & Hove Albion werd met 3-1 verslagen.