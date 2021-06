Opnieuw vliegtuigje bij training Oranje: Auf Wiener Schnitzel!

Bondscoach Frank de Boer en zijn spelers werden zaterdag ook al vergezeld door een reclamevliegtuig tijdens de training, toen in aanloop naar de ontmoeting met Oekraïne. Toen was de boodschap nog dat De Boer moest gaan spelen in een 4-3-3-formatie en niet in zijn beoogde 5-3-2-opstelling. De bondscoach bedankte de tipgevers, maar zei dat hij vasthield aan zijn eigen plan.

Het vliegtuigje leek te zijn ingehuurd door supporters. Later zeiden de makers van het programma De Oranjezomer op SBS6 het vliegtuig te hebben geregeld. De spelers van Oranje boycotten de programma’s van presentator Wilfred Genee en analisten René van der Gijp en Johan Derksen al een tijdje na een rel rond racisme vorig jaar. De boycot geldt ook nog voor dit toernooi.

Gevraagd of het vliegtuig nu weer door De Oranjezomer de lucht in was gestuurd, zei verslaggeefster Hélène Hendriks woensdag desgevraagd: „Daar kan ik niets over zeggen.” Hendriks mag in Zeist tijdens persconferenties wel vragen stellen aan De Boer. De spelers staan haar en andere verslaggevers van het programma niet te woord.