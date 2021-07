Italië na strafschoppen in EK-finale ten koste van Spanje

Door toedoen van de Italianen kwam er bij het EK in 2016 na acht jaar een einde aan de heerschappij van Spanje, twee jaar later lachten de Spanjaarden om de crisis in het Italiaanse elftal dat niet eens het WK meer haalde. Maar in Londen was de wraak van Chiellini en zijn medegladiatoren weer zoet.

Er is geen confrontatie zo vaak voorbij gekomen tijdens Europese kampioenschappen als die tussen Spanje en Italië. Voor de zevende keer stonden ze tegen over elkaar. Een duel met historie, met venijn maar vooral vaak met klasse. Dit keer ook. Technisch en tactisch groeide het duel in het met ruim 60.000 fans gevulde Wembley-stadion uit tot een examen voor een cursus coach betaald voetbal. Met Mancini uiteindelijk als winnaar.

Niet op de ruïnes van het Romeinse rijk maar op de puinhopen van de dramatische voetbalperiode voor het niet gehaalde WK van 2018 moest diezelfde Mancini een paar jaar terug een nieuw elftal bouwen. Hij ging aan de slag met nieuwe talenten pompte vers bloed in de ploeg, waarmee hij de complete Italiaanse voetbalwereld versteld deed staan.

Federico Chiesa tekent voor de 1-0 voor Italië. Ⓒ Pool via REUTERS

Ja, met de oudjes Chiellini en Bonucci in het hart van de defensie, maar met de piepjonge Donnarumma onder de lat, jongens als Jorginho en Barella op het middenveld. Mancini denkt dat zijn ploeg pas volgend jaar bij het WK in Qatar helemaal volgroeid is. Maar intussen produceerden de Azzurri al heel wat moois en vooral records.

Dertien wedstrijden won Italië achter elkaar al. Tijdens dit EK werd iedere tegenstander aan de Romeinse zegekar gebonden. Het voetbal imponeerde, vooral tegen de Belgen die toch zo sterk waren dat ze voor hun doen een eeuwigheid de nummer één op de FIFA rankink-lijst waren. Maar ook de Belgen gingen eraan.

Tegen Spanje moest er voor het eerst worden teruggeschakeld naar een oud Italiaans concept. Het ging weer om verdedigen in plaats van aanvallen. Immobile en Insigne wilden wel, maar het moest opeens met counters en niet meer met dat frisse, aanvallende spel van voorheen.

De felbekritiseerde Alvaro Morata zette Spanje weer op gelijke hoogte. Ⓒ Pool via REUTERS

Spinazzola

Kwam het door het ontbreken van die fenomenale Spinazzola, de linksback die in de Johan Cruijff ArenA al de plaggen uit het veld liep en die de nóg snellere en vaardigere versie van Denzel Dumfries op het EK was? Zijn afwezigheid hakte er in elk geval flink in. Het is dat het vizier bij de Spaanse aanvallers Dani Olmo (RB Leipzig) en Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) niet op scherp stond, anders hadden de Spanjaarden halverwege al een aardige voorsprong genomen.

Dat het een boeiend gevecht zou worden, stond vooraf al vast. Luis Enrique, de Spaanse bondscoach, had het vooraf voorspeld. Beide ploegen hebben zoveel bijzondere spelers dat nooit een van de teams 90 minuten zou kunnen domineren. Hij keek er als liefhebber enorm naar uit.

Mancini en Enrique legden als grootmeesters op een schaakbord in Wijk aan Zee een fascinerende partij neer. Ze haalden beiden hun hart op met tal van zetten. Bij Spanje was Sergio Busquets de koningin, die alles leek te kunnen en ook ingreep als de Italiaanse paarden Immobile, Insigne of Chiesa aan de haal gingen.

De Spanjaard Mikel Oiarzabal (L) conroleert de bal met zijn borst. Rechts de Italiaan Emerson. Ⓒ HH/ANP

Misschien is het geen tiki-taka meer, maar het spel van Spanje is plotseling weer opwindend en biedt vermaak. Wie heeft het nog over Sergio Ramos, de man met 180 interlands? Pedri en Ferran Torres vormen de toekomst.

Maar je kunt nog zo overheersen, je moet wel de trekker overhalen. Dat deden de Italianen met een door doelman Donnarumma ingeleide counter. Eentje uit het boekje, die werd afgerond door Chiesa (1-0). Maar de ingevallen spits Alvaro Morata bracht zijn ploeg in de slotfase weer op gelijke hoogte. De duizenden Spaanse fans achter dat doel ontploften van vreugde.

De Italiaanse verdediger Leonardo Bonucci (m) probeert de bal weg te werken. Ⓒ AFP

Verlenging

In de verlenging was Spanje wéér de bovenliggende partij. Via Olmo en Oyarzabal was het in de drukte rond Donnarumma dicht bij een beslissing. De Spanjaarden oogden frisser en bij de Italianen vielen steeds meer mannen ter aarde. Chiellini stond maar te rekken en te strekken bij elk dood spelmoment.

Wat ook mooi om te zien was, hoe de hele bank met wisselspelers van Spanje van de eerste tot de laatste minuut meeleefde met alles wat er in het veld gebeurde. De basisspelers werden constant aangespoord en gecoacht. De kritiek op het elftal zo gaf Enrique al eerder aan, heeft voor een hechte spelersgroep gezorgd.

Spaanse voetbalfans kijken gespannen naar het duel tegen de Italianen. Ⓒ HH/ANP

In de verlenging werd er niet meer gescoord. In de strafschoppenserie misten Manuel Locatelli (Italië) en Dani Olmo (Spanje) al in de eerste ronde. Daarna keerde doelman Gianluigi Donnarumma in de vierde ronde de penalty van Morata. Jorginho schoot Italië daarna zeer koelbloedig naar de eindstrijd.

