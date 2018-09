Westerlo laat wedstrijd onderzoeken op fraude

"Na alle berichten in de media over mogelijke fraude zijn we tot dit besluit gekomen", zei de adviseur van Westerlo dinsdag. "We voelden ons verplicht, ook door de druk die onze supporters uitoefenen, om actie te ondernemen."

Door twee overwinningen op de laatste twee speeldagen tegen Standard Luik en Kortrijk wist Moeskroen zich net te handhaven in de hoogste klasse. De laatste overwinning zou niet helemaal eerlijk tot stand zijn gekomen. Kortrijk kreeg vorige week al bezoek van onderzoekers voor een informeel gesprek.

Westerlo heeft in afwachting van het onderzoek, het eindklassement onder voorbehoud goedgekeurd. Moeskroen en Westerlo worden voorlopig allebei uitbetaald voor de zestiende plaats. De opbrengst van de vijftiende plaats wordt voorlopig geparkeerd.