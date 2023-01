Van der Poel klopt Van Aert in wereldbekerveldrit Benidorm

Van der Poel klaagde twee weken geleden in de cross van Zonhoven nog over rugklachten. Na een trainingskamp in Spanje oogde hij weer pijnvrij. In het wereldbekerklassement is de Belg Laurens Sweeck, vierde in Benidorm, niet meer te achterhalen. Zijn landgenoot en naaste concurrent Michael Vanthourenhout meldde zich kort voor de start af wegens ziekte.

Zijn optreden in de goed bezochte cross in de Spaanse kustplaats moet Van der Poel ongetwijfeld vertrouwen hebben gegeven op weg naar de wereldtitelstrijd, over twee weken in Hoogerheide. „Het lichaam voelt goed, met de rug ging het een stuk beter dan twee weken geleden”, vertelde Van der Poel, die eerder dit jaar bij crossen in Koksijde en Zonhoven ’nederlagen’ leed tegen Van Aert en daarbij steeds klaagde over zijn rug. De Belg leidt nog wel in het onderlinge duel, met 6-4, maar alles draait uiteraard om de aanstaande strijd om de regenboogtrui.

Tactisch plan

In Benidorm was Pidcock als beste weg maar de Britse wereldkampioen, die zijn titel niet verdedigt, hield het vooraan niet vol. Dat was mede het gevolg van de tempoversnellingen van Van der Poel, die vaak de kop nam maar in de zevende van negen rondes even werd afgelost door Van Aert en vervolgens Sweeck.

In de slotronde werd het een rechtstreeks duel tussen Van der Poel en Van Aert, die met spijt terugkeek op de uitvoering van zijn tactische plan. „Ik wist dat je hier in de laatste halve ronde aan de leiding moest rijden, maar liet me toch verrassen.”

Mooi gevecht

Van der Poel kwam als eerste bij de balken, waar hij telkens al een paar meter had gepakt. Ook nu was het de aanzet waardoor hij de korte sprint om de winst als eerste kon beginnen. „Het was een mooi gevecht. Ik wist dat het belangrijk was om als eerste bij de balken te komen. Het was een goede race op een lastig parcours. Ik kon diep gaan.”

Van der Poels laatste overwinning dateerde van 3 januari.