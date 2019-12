Eltingh: ’Dit irriteert me mateloos’

„Het is juist een ongelofelijk voordeel als ik iemand goed ken”, vervolgt Eltingh. „Dan kan ik hem op zijn sterkste punten gebruiken. Vergeet niet dat Paul er al was voordat ik er kwam. Ik heb hem niet aangesteld en zelfs zijn taken ingedamd, zodat we zijn kwaliteiten optimaal kunnen benutten. Stel je voor dat Paul en ik niet tegen elkaar zouden kunnen zeggen waar het op staat om ons product beter te maken. Hoe hadden we dan als dubbel zoveel succes kunnen hebben? Paul is nog steeds de allerbeste captain die er is. En denk je dat ik voor mijn lol mee ga naar Japan of Australië? Echt niet. Maar zo kon ik van nabij goed volgen hoe het team functioneert.”

Over de combinatie van de twee directiefuncties (technisch en commercieel) zegt Eltingh het volgende: „De afgelopen twintig jaar heb ik veel ervaring opgedaan met zakendoen binnen het tennis, met succes. Als technisch directeur ben je volledig afhankelijk van je budget. Als je sterke ambities hebt, is het belangrijk dat er cohesie is tussen beide afdelingen en dat die onder de verantwoordelijkheid van één persoon vallen.”