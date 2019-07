Zwemlegende Phelps weer record kwijt

De Amerikaan kwam bij de WK in het Zuid-Koreaanse Gwangju in de halve finales van de 100 meter vlinderslag tot een tijd van 49,50. De oude toptijd stond sinds 2009 op 49,82. Eerder dit WK zwom tiener Kristof Milak een ongenaaknaar geacht record van Phelps al uit de boeken: die op 200 metervlinderslag. Dat record was in 2009 door de Amerikaan gezwommen.

Dressel, donderdag al winnaar van de 100 vrij, was veel sneller dan zijn concurrenten. De Rus Andrei Minakov, die de tweede tijd realiseerde, tikte een kleine anderhalve seconde na Dressel aan in 50,94.

Regan Smith

Na de Amerikaan Caeleb Dressel op de 100 meter vlinderslag heeft ook zijn landgenote Regan Smith bij de WK in het Zuid-Koreaanse Gwangju een wereldrecord gezwommen. Dat deed ze in de halve finales op de 200 meter rugslag. De pas 17-jarige Smith tikte aan na 2.03,35. Het oude record stond sinds 2012 op naam van Missy Franklin: 2.04,06.

Smith hield in de halve finales haar eerste belager, de Canadese Kylie Masse, meer dan 3 seconden achter zich. Ze was ook 2,5 seconden sneller dan haar persoonlijke record.

