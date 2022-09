Eerst de bus te laat, daarna het vliegtuig, maar Van Bronckhorst blijft lachen

De Nederlandse coach van de Schotse Europa League-finalist gaat er luchtig mee om. Hij oogt zelfs meer ontspannen dan het leger van Schotse journalisten (bijna allemaal in korte broek omdat het tien graden warmer is dan in Glasgow) vermoedde na het pak slaag (4-0) tegen Celtic.

Van Bronckhorst schiet zelfs even in de lach als hem wordt gevraagd of hij niet liever dicht bij huis (net over de grens tegen Liverpool) was begonnen in de Champions League. „Als je als club twaalf jaar hebt gewacht om weer te mogen meedoen in de Champions League, maakt het echt niet uit tegen wie je begint. Wij krijgen nu zes mooie wedstrijden en we gaan er alles aan doen om ook na het WK nog in Europa te spelen”, zegt Gio.

Geen geheimen

Als Nederlandse coach kent Ajax vanzelfsprekend geen geheimen voor hem en heeft hij genoeg ervaring met wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA. Een van zijn spelers, James Tavernier, vertelt na aankomst in Amsterdam wel dat de spelers deze partij het voorlopige hoogtepunt van hun loopbaan vinden. Tavernier: „We hebben in Europa nu tegen Feyenoord en PSV gespeeld, maar de prestaties van Ajax in de Champions League en hun ervaring maken deze confrontatie zoveel specialer.”

"Ajax heeft veel verkocht, maar ook voor heel veel ingekocht"

Van Bronckhorst begrijpt dat wel. „We hebben een heel lange weg moeten afleggen om ons te kwalificeren voor de Champions League. Daar gaan we van genieten, maar we moeten er wel staan en dus ook een hoger niveau halen dan afgelopen zaterdag tegen Celtic. En het blijft een feit dat we tegenover heel goede spelers gaan staan. Want Ajax heeft wel veel verkocht, maar ook weer voor heel veel geld ingekocht. Maar goed, dat is een compliment voor Ajax.”

Old Firm

In de afgelopen dagen had hij wel wat reparatiewerk te verrichten, omdat zijn ploeg ook een mentale tik kreeg van de verloren ’Old Firm’, zoals de klassieker tussen Celtic en Rangers te boek staat.

Vooral zijn doelman John McLaughlin is ter discussie komen te staan. De roep om de terugkeer van de zeer ervaren Allan McGregor (40), met wie Van Bronckhorst zelfs nog speelde (!), klinkt.

Maar daar lijkt de oud-Feyenoorder niet over te peinzen. „Er ging tegen Celtic zoveel mis, dan zou ik alles wel kunnen omgooien. Maar ik heb vertrouwen in mijn spelers en in het verleden hebben ze ook bewezen dat ze geweldig kunnen terugkomen van een dreun.”