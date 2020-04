Jaspers laat biljartfans meekijken naar trainingen

Jaspers is drie dagen per week via Kozoom voor abonnees te volgen, terwijl Caudron dagelijks een uur via zijn Facebookpagina te zien is.

Lui

Beide spelers zeggen dat ze het doen om hun vele (tienduizenden) fans een plezier te willen doen. Nederlands beste driebander aller tijden zegt dat hij, in deze tijd waarin het biljarten volledig van de kalender is gehaald, moet oppassen om niet lui te worden en daarom regelmatig aan zijn privé biljarttafel staat om te proberen het ritme vast te houden.

Caudron, die geldt als de beste allround biljarter, geeft in tegenstelling tot Jaspers uitleg bij zijn stootbeelden. De Belg kreeg in het uur dat hij aan de tafel stond vanuit de hele wereld reacties.