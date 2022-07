Feyenoord heeft Dilrosun bijna binnen

Trainer Arne Slot is overtuigd van de kwaliteiten van de aanvaller, en het is dan ook geen verrassing dat Feyenoord na eerdere pogingen nu opnieuw bij Dilrosun is uitgekomen. Met de financiële slagkracht die de club zich heeft verworven met het verkopen van Sinisterra (25 miljoen, exclusief bonussen) en Tyrell Malacia (15 miljoen, exclusief bonussen) lijkt het aantrekken van Dilrosun nu dus wél te gaan lukken.

De in Amsterdam geboren vleugelaanvaller speelt sinds het seizoen 2018-2019 voor Hertha, dat hem overnam van City. De Duitse club stalde hem het afgelopen seizoen nog in Frankrijk bij Girondins de Bordeaux, waarvoor hij 32 wedstrijden in actie kwam. Hertha lijkt hem ondanks een nog twee jaar doorlopend contract nu definitief van de hand te doen. Feyenoord wil wel zaken doen met Die Alte Dame, en de aanvaller definitief inlijven.

Dilrosun maakte in 2018 tegen Duitsland zijn debuut in het Nederlands elftal.

Uitgekleed trainingskamp

Feyenoord speelt zaterdagmiddag in Oostenrijk een oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg. Slot werkt ook naar dat duel toe met een beperkte selectie, omdat hij voorlopig haast exclusief spelers heeft zien vertrekken en nog wacht op zes á zeven versterkingen. Dat brak de ploeg al flink op tijdens het eerste oefenduel tegen FC Kopenhagen, dat met 7-0 verloren ging. Ten opzichte van dat duel is ook nog eens Orkun Kökcü ziek huiswaarts gekeerd.

Kopzorgen genoeg voor Slot en zijn staf, als het gaat om de invulling van de selectie voor komend seizoen Ⓒ ANP/HH

Nu het trainingskamp in het Alpenland ten einde loopt, moet Slot samen met Dennis te Kloese en de scouting van de club - bij afwezigheid van Frank Arnesen vormt deze driehoek het technisch hart van Feyenoord - nadrukkelijk op zoek naar versterkingen.