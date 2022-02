David Moyes krijgt burgemeester Londen op zijn dak na opstellen ’kattrapper’ Kurt Zouma

„Ik snap het volledig dat niet iedereen er blij mee was, we zijn allemaal teleurgesteld over wat er is gebeurd en we kunnen het niet begrijpen”, stelt Moyes tegenover de BBC. „Alleen ik moest het beste team opstellen waarmee we Watford konden verslaan. Daar ben ik immers manager van West Ham voor en Kurt was onderdeel van dat team.”

Moyes vervolgt: „Toch was het moeilijk, want ik ben naast manager ook een mens met gevoelens bij dit soort zaken, zeker als dierenliefhebber. Maar uiteindelijk moet ik hier voor de resultaten zorgen en in die opdracht is Kurt een belangrijke speler voor ons.”

De Londense burgemeester Sadiq Khan heeft zich bij Sky Sports kritisch uitgelaten over die beslissing. „Ik ben zeer teleurgesteld in Moyes. Ik weet hoe belangrijk winnen is voor de club, maar hier had leiderschap getoond moeten worden. Zouma had niet mogen spelen. Ik maak me zorgen dat jonge mensen dit zien en denken dat je eenvoudig wegkomt met dit soort gedrag.”

Puur sportief gezien kreeg Moyes in ieder geval gelijk. Met Zouma werd Watford met 1-0 verslagen. West Ham United neemt daardoor de vierde plek over van Manchester United, dat punten liet liggen tegen het Burnley van de uitblinkende Wout Weghorst. United heeft wel nog een wedstrijd in te halen.