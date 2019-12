Messi: ’Ik denk steeds minder vaak aan scoren’

Toch leeft Messi naar eigen zeggen niet meer alleen voor doelpunten maken.

„Als ik het veld op loop, denk ik steeds minder vaak aan scoren. Het gaat me nu meer om de wedstrijd zelf”, zegt de 32-jarige aanvoerder van Barcelona in een interview op de website van La Liga. „Vroeger was ik heel erg met scoren bezig. In mijn beginperiode miste ik veel kansen. Ik herinner me nog dat Samuel Eto’o tegen me zei: de dag dat je gaat scoren, komt vanzelf. En inderdaad, toen ik eenmaal begon te scoren, bleven de doelpunten komen. Dat ik nu de topscorer aller tijden ben van La Liga, één van de beste competities ter wereld, behoort tot mijn mooiste records.”

De teller van Messi staat op 432 treffers in 465 wedstrijden. Cristiano Ronaldo, vorig jaar overgestapt van Real Madrid naar Juventus, volgt met 311 treffers. De oude recordhouder Telmo Zarra staat derde met 251 goals. Op 22 november 2014 nam Messi het doelpuntenrecord over van Zarra, de topschutter uit de jaren 40 en 50 van Athletic Bilbao.

De Argentijn scoort ook regelmatig uit vrije trappen, iets waar hij naar eigen zeggen veel aandacht aan besteedt. „De laatste jaren kijk ik steeds meer naar wat de keepers van de tegenstanders doen: hoe ze bewegen, hoe ze de muur neerzetten, hoe ze reageren. Door me daarin te verdiepen en erop te trainen, ben ik beter geworden in vrije trappen.”