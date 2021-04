Geen Holland House in Tokio, wel Olympic Festival in Scheveningen

Sporters die tijdens de Olympische Spelen van Tokio een medaille winnen zullen op het strand van Scheveningen worden gehuldigd. Omdat volgens de coronaregels sporters binnen twee dagen na hun laatste optreden het atletendorp moeten verlaten was het al duidelijk dat er geen sprake kon zijn van een gemeenschappelijke terugvlucht en huldiging.

„Nu kunnen succesvolle sporters alleen of in kleine groepjes een geweldig welkom krijgen in Den Haag. Zo maken we van de nood een deugd”, aldus Maurits Hendriks, technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF.

Op het strand van Scheveningen zullen overdag allerlei sporten te beoefenen zijn, onder begeleiding van meer dan vijftig sportbonden. Bezoekers kunnen daarnaast de Olympische Spelen volgen op grote tv-schermen.

„Ook omdat er in Tokio dus geen Holland Heineken House is, wilden we in samenwerking met de gemeente Den Haag de fanbetrokkenheid, die we normaal ter plekke hebben, nu in Nederland creëren”, zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur van de sportkoepel. „Daarbij zullen we uiteraard de dan geldende regels volgen.”