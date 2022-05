Oud-Tourwinnaar Nibali hangt na dit seizoen fiets aan de wilgen

„Ik heb jaren gewacht op deze etappe. Dit zal mijn laatste Giro d’Italia zijn”, zei hij op de Italiaanse televisie. De kopman van Astana is bezig aan zijn elfde Giro. In het algemeen klassement staat hij na vijf etappes dertigste op ruim 4 minuten van rozetruidrager Juan-Pedro López.

Nibali begon zijn profcarrière in 2005 bij Fassa Bortolo. Hij won in 2014 de Tour de France, als eerste Italiaan sinds Marco Pantani in 1998. Nibali schreef ook twee keer het eindklassement van de Ronde van Italië op zijn naam. Hij won de Ronde van Spanje in 2010 en eindigde daarin ook nog twee keer als tweede. De Italiaan won in 2018 Milaan-Sanremo en was ook twee keer de beste in de Ronde van Lombardije.

Het is zodoende al duidelijk dat er aan het einde van dit jaar veel renners met een gigantische erelijst uit het peloton vertrekken. Ook de Belg Philippe Gilbert en de Spanjaard Alejandro Valverde, beiden oud-wereldkampioen, hebben hun afscheid aangekondigd. Daarbij moet aangetekend worden, dat Valverde al eerder de indruk wekte te stoppen en dan toch steeds doorging.