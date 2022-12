Clashes met Argentinië: Videla, het slangenmens en die vermaledijde paal in 1978

Aangeslagen en versuft hangen de Argentijnen als murw geslagen boksers in de touwen nadat Dick Nanninga, de Groningse stormram en reservespits, Oranje in Estadio Monumental in de slotfase naast Argentinië heeft gekopt.

Vergeten zijn de Argentijnse pesterijen en intimidaties voorafgaand aan de beruchte eindstrijd. Het protest van de Argentijnse captain Daniel Passarella over het té harde manchet van René van de Kerkhof, die zijn gebroken duim en wijsvinger moet beschermen. De Italiaanse scheidsrechter Sergio Gonella trapt in de Zuid-Amerikaanse komedie en stuurt Van de Kerkhof terug naar de kleedkamer om het ’gevaar’ in zacht spul te wikkelen.

Het Nederlands elftal op 25 juni 1978. Op die dag speelden de Nederlanders in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinie. Ⓒ ANP/HH

Slangenmens raakt de paal

Maar na de gelijkmaker weet geen enkele Argentijn meer hoe ze het spel van Oranje moeten ontregelen. Als de reguliere speeltijd al is verstreken, stuurt Ruud Krol een lange bal richting het Argentijnse strafschopgebied. Doelman Ubaldo Fillol verkijkt zich compleet en biedt Rensenbrink de kans om de finale te beslissen: de hoek is lastig, maar het doel is leeg. Tot ontsteltenis van alles wat Oranje is treft het slangenmens de linkerpaal.

Die mentale klap komt de ploeg van Ernst Happel in de verlenging niet meer te boven: weer Kempes en Daniel Bertoni schieten Argentinië onder het toeziend oog van president Jorge Videla naar de wereldtitel. Tijdens het schrikbewind van de generaal, alias ’de Hitler van de Pampa’, waren 15.000 mensen vermoord. Op de eretribune haalt KNVB-bestuurder Jacques Hogewoning opgelucht adem, zo zou hij later bekennen: „Ik weet niet of we als winnaar ooit wel veilig waren weggekomen.”

Buenos Aires, 25 juni 1978: Argentinië - Nederland 3-1 (na verlenging). 38. Kempes 1-0, 82. Nanninga 1-1, 104. Kempes 2-1, 115. Bertoni 3-1.