Feyenoord verliest besloten oefenduel van NEC: 1-2

De linksbuiten mocht na een helft gaan rusten. Voor alle overige selectiespelers van trainer Arne Slot waren dit opnieuw waardevolle speelminuten richting het restant van het seizoen, waarin de Rotterdammers nog voor drie hoofdprijzen strijden. De trainer van Feyenoord heeft vaker aangegeven dat zijn spelers alleen maar fitter worden van het spelen van zo veel mogelijk wedstrijden. Met het duel tegen de Nijmegenaren wil de staf ook de spelers die deze anderhalve week verstoken blijven van interlandvoetbal een zogenaamde fysieke prikkel geven.

Want ook bij hen moet de tank vol zijn, wanneer er in het resterende overvolle programma een beroep op ze wordt gedaan. Eenieder moet het hetzelfde fysieke vermogen kunnen blijven hanteren. Wanneer de internationals zich vanuit alle uithoeken van de wereld weer in Rotterdam-Zuid melden, wacht direct weer een ‘dubbel’ programma. Tussen de Eredivisie-duels met Sparta (uit), RKC (thuis), SC Cambuur (uit) en FC Utrecht (thuis), wachten de halve finale van het bekertoernooi tegen Ajax in eigen huis en de dubbele Europese ontmoeting met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. Daar kan bij succes nog een soortgelijke reeks bij komen.

Aan grotere werk ruiken

Om die reden maakten spelers als Neraysho Kasanwirjo, Jacob Rasmussen, Ezequiel Bullaude, Danilo, Mohamed Taabouni en Igor Paixao allen negentig minuten op Varkenoord. Ook Javairo Dilrosun ging kort voor het einde pas naar de kant. Eigen jeugd als Mimeirhel Benita, Gjivai Zechiël, Jayden Candelaria en Twan de Zeeuw mocht (opnieuw) aan het grotere werk ruiken.

Feyenoord hervat de jacht op zijn eerste landstitel sinds 2017 op zondag 2 april op Het Kasteel, met de stadsderby tegen de huidige nummer zes Sparta Rotterdam.

Opstelling Feyenoord: Marciano; Benita, Kasanwirjo, Rasmussen, Candelaria (46. De Zeeuw); Bullaude, Danilo, Taabouni; Dilrosun (82. Amyn), Paixao, Idrissi (46. Zechiël).