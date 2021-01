Bekerblamage Real Madrid tegen veredelde amateurs

Voetbal

Huntelaar ziet Schalke verliezen, nipte zege Bayern

Schalke 04 is in de Bundesliga verder in de problemen gekomen. Het elftal van coach Christian Gross ging woensdag in eigen stadion onderuit tegen mededegradatiekandidaat 1. FC Köln: 1-2. De van Ajax overgekomen spits Klaas-Jan Huntelaar deed vanwege een kuitblessure nog niet mee bij Schalke.