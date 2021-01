Video: Bekerblamage Real Madrid tegen veredelde amateurs

Voetbal

Ten Hag mist VAR in bekertoernooi: ’Als je dit serieus neemt, doe je dat’

Erik ten Hag was een tevreden trainer na de bekerzege (0-1) van Ajax bij AZ. Zijn ploeg bereikte de kwartfinale en hij had ook nog eens veel spelers kunnen sparen. „Dat is inderdaad allemaal wel lekker”, erkende hij. „Het was een mooie avond voor ons.”