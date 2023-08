West Ham wint met debuterende Edson Álvarez van Chelsea

De Londense club van de Amerikaanse eigenaar Todd Boehly eindigde afgelopen seizoen ondanks grote financiële investeringen op de teleurstellende twaalfde plaats in de Premier League. Chelsea was deze zomer wederom zeer actief op de transfermarkt, maar de nieuwe trainer Mauricio Pochettino heeft nog geen hecht team kunnen maken van zijn verzameling spelers. Chelsea begon de competitie vorige week met een gelijkspel tegen Liverpool (1-1).

Tegen West Ham kwam Chelsea al snel op achterstand door Nayef Aguerd, die raakte kopte uit een hoekschop van de debuterende aankoop James Ward-Prowse. De 19-jarige Carney Chukwuemeka schoot in de 28e minuut na een fraaie actie de gelijkmaker binnen.

Recordaankoop

Enzo Fernández, afgelopen winter voor 121 miljoen euro overgekomen van Benfica, miste kort voor rust een strafschop namens Chelsea. Aan het begin van de tweede helft schoot Michail Antonio thuisclub West Ham voor de tweede keer op voorsprong. Pochettino liet na een uur de nieuwe recordaankoop Moisés Caicedo (voor 133 miljoen euro overgenomen van Brighton & Hove Albion) debuteren.

Ook tegen tien man, nadat Aguerd in de 68e minuut met zijn tweede gele kaart van het veld was gestuurd, lukte het Chelsea niet om terug te komen. In de blessuretijd veroorzaakte uitgerekend Caicedo nog een strafschop, die werd benut door Lucas Paquetá. Álvarez was na 80 minuten bij West Ham in het veld gekomen. De Mexicaan, voor minimaal 38 miljoen euro overgenomen van Ajax, maakte zijn debuut. Bij Chelsea deed oud-PSV'er Noni Madueke het laatste kwartier mee.