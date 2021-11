Abdi Nageeye denkt na geboorte dochter marathon van dromen te kunnen winnen

Sport

Stan Pijnenburg en Thom de Boer naar halve finales 100 meter vrije slag op EK

Stan Pijnenburg en Thom de Boer hebben zich op de EK zwemmen kortebaan in Kazan verzekerd van een plek in de halve finales van de 100 meter vrije slag. Pijnenburg zette in de series met 46,66 de vijfde tijd neer, De Boer werd tiende in 46,92.