Hoofdrol voor Bale bij soepele zege Real

Karim Benzema bezorgde Real al in de 12e minuut een voorsprong. Hij tikte bij de eerste paal raak na een goede voorzet van Gareth Bale, die van Zidane een basisplaats had gekregen. Bale en Real leken deze zomer uit elkaar te gaan, maar opvallend genoeg mocht Bale - mede wegens een blessure bij Eden Hazard - toch starten in Vigo.

Rood Modric

Na een uur maakte Toni Kroos er met een schitterende knal 0-2 van. De Duitser haalde van zo’n twintig meter uit en de bal verdween via de onderkant van de lat in het doel. Real stond toen nog maar met tien man op het veld, omdat Luka Modric met een rode kaart werd weggestuurd na een overtreding langs de zijlijn. Pas na het raadplegen van de VAR besloot de scheids de Kroaat rood te geven.

Tien minuten voor tijd maakte Lucas Vazquez er 0-3 van, en in de extra tijd deed Iker Losada nog iets terug. Bale was toen al gewisseld voor Isco.

Vrijdagavond ging regerend kampioen Barcelona wel in de fout. Athletic Bilbao bleek met 1-0 te sterk.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga