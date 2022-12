Portugese media: ’Bondscoach Santos weg, Mourinho genoemd als opvolger’

De coach liet zijn toekomst na de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal in Qatar nog open. Hij wilde na de nederlaag tegen Marokko in de kwartfinales (0-1) alleen kwijt dat hij een „goed gesprek” zou gaan voeren met de voorzitter van de voetbalbond.

In de Portugese media wordt al druk gespeculeerd over de opvolging van Santos, die in 2014 bondscoach werd en in 2016 Europees kampioen met de nationale ploeg. Onder anderen de naam van José Mourinho, de huidige coach van AS Roma, circuleert.