Sport kort: Jeugd mag weer echte wedstrijden spelen, maar clubs haken af

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Algemeen: Jeugd mag weer echte wedstrijden spelen, maar clubs haken af

09.31 uur: De mogelijkheden om te sporten worden vanaf zaterdag verruimd, maar vooral om organisatorische redenen zien heel wat sportclubs daar vanaf. Zo kreeg voetbalbond KNVB de afgelopen dagen honderden afmeldingen voor de Regiocup, de regionale competitie voor jeugdteams die op de vier zaterdagen in juni wordt gespeeld. Ruim 15 procent van de teams die hiervoor in aanmerkingen komen, doet niet mee.

De KNVB meldde aan het begin van de week, toen het speelschema werd gepubliceerd, dat 33.000 jeugdteams meedoen. Dat aantal slonk de dagen erna. Sommige verenigingen die in eerste instantie wel wilden meedoen hadden al andere plannen gemaakt of zien alle organisatorische verplichtingen, zoals het handhaven van de coronaregels voor bezoekers, niet zitten. Ook zijn bij heel wat clubs de grasvelden al in onderhoud gegaan ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Hockeybond KNHB, na voetbal de grootste teamsport in Nederland, organiseert ook regiocompetities op 12, 19 en 26 juni. Zo’n 6000 teams van in totaal 220 verenigingen schreven zich in, ongeveer de helft van het totale aantal jeugdteams. Onder meer tennisbond KNLTB en volleybalbond Nevobo bieden eveneens een tijdelijke jeugdcompetitie aan na de lange corona-stop.

Bijna acht maanden was het in de amateursport niet toegestaan om wedstrijden tussen verschillende clubs te spelen. De jeugd tot en met 17 jaar mocht al die tijd wel onderlinge trainingspartijtjes doen op de club. Een paar weken geleden werd die leeftijdsgrens verhoogd naar 27 jaar. Het kabinet gaf eind vorige week toestemming aan sporters tot en met 17 jaar om met ingang van 5 juni ook weer wedstrijden tegen andere clubs te gaan spelen. De KNVB heeft hiervoor de Regiocup opgezet.

„Al jarenlang proberen we in de strijd tegen bewegingsarmoede meer jeugd aan het sporten te krijgen”, zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB. „Tijdens de coronapandemie is het sporten door kinderen zelfs naar een dieptepunt gedaald. Bewegen is echter geen bijzaak, want het stimuleert de gezondheid en bestrijdt ernstige kwalen in de toekomst. Daarom zijn we blij dat deze teams weer een prikkel krijgen om te blijven voetballen.”

Vrijwel alle Nederlandse sportbonden hebben hun reguliere competities voor dit seizoen al beëindigd. Ze starten na de zomer met een nieuw seizoen, na bijna een jaar zonder competitie. De vrees bestaat dat heel wat clubs te maken krijgen met een teruglopend ledenaantal.

Twee deelnemers Roland Garros uit dubbelschema na positieve test

08.14 uur: Twee deelnemers aan Roland Garros hebben positief getest op het coronavirus, zo heeft de organisatie woensdagavond laat bekendgemaakt. Het gaat om twee spelers uit het mannendubbelspel.

„Als gevolg van het veiligheidsprotocol is het koppel uit het schema gehaald. De spelers zijn in quarantaine gegaan”, meldt Roland Garros in een verklaring.

Het is de eerste keer dat er spelers uit het schema gehaald moeten worden. Sinds het begin van de kwalificaties zijn er 2446 coronatests uitgevoerd.

De deelnemers en hun begeleidingsteam verblijven in Parijs in een bubbel.

Basketbal: 76’ers en Hawks naar halve finales play-offs NBA

07.38 uur: Philadelphia 76’ers en Atlanta Hawks treffen elkaar in de halve finales van de Eastern Conference, de oostelijke divisie van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De ’Sixers’, als eerste geplaatst, wonnen in hun best-of-seven voor de vierde keer van Washington Wizards. Hetzelfde deed Atlanta bij New York Knicks.

De 30 punten van Seth Curry hielpen Philadelphia het verlies van de geblesseerde Joel Embiid te dragen: 129-112. Embiid liep maandag in het vierde duel met de Wizards een knieblessure op.

Atlanta, als vijfde geplaatst, was in New York met 103-89 te sterk voor de Knicks. Uitblinker was Trae Young met 36 punten. Spelers van beide teams zochten halverwege de harde wedstrijd ruziënd de kleedkamer op. Het opstootje leverde enkel drie technische fouten op.

In de Western Conference plaatste Utah Jazz zich voor de volgende ronde dankzij een 126-110 thuiszege op Memphis Grizzlies. Dat was de vierde zege voor de ploeg uit Salt Lake City, die nog niet weet wie de tegenstander wordt. Na een zege van Dallas Mavericks bij LA Clippers staat het 3-2 in het voordeel van eerstgenoemde ploeg.

Paardensport: Beroemde paardentrainer in VS twee jaar geschorst na dopingzaak

07.27 uur: Paardentrainer Bob Baffert, een van de meest succesvolle trainers in de Amerikaanse racegeschiedenis, mag twee jaar lang geen paarden inschrijven voor de Kentucky Derby. De organisatoren hebben dat besluit woensdag genomen na bevestiging van de positieve drugstest van Medina Spirit. Dat paard van Baffert won dit jaar de Derby die te boek staat als een van de meest bekende paardenraces ter wereld.

In een verklaring van Churchill Downs, die de Kentucky Derby exploiteert, staat dat geen enkel door Baffert opgeleid paard de komende twee jaar op de baan mag uitkomen. Dat betekent dat Baffert op zijn vroegst pas in 2024 weer deel kan nemen aan de Kentucky Derby.

Het afgelopen jaar kwamen vijf door Baffert getrainde paarden niet door een dopingtest. Churchill Downs stelt dat het ingesteld verbod voor de paardentrainer nodig is om het vertrouwen in de integriteit van de sport te behouden. „Roekeloze praktijken en overtredingen met stoffen die de veiligheid van onze paarden en menselijke atleten in gevaar brengen of de integriteit van onze sport compromitteren, zijn niet acceptabel. En als bedrijf moeten we maatregelen nemen om aan te tonen dat we dit niet tolereren”, zei Churchill Downs-topman Bill Carstanjen.