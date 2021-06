Sport kort: WK baanwielrennen in oktober niet in Turkmenistan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

WK baanwielrennen in oktober niet in Turkmenistan

23:02 uur De WK baanwielrennen in Turkmenistan gaan op verzoek van de organisatoren niet door, meldt de internationale wielerunie UCI. Het evenement stond van 13 tot 17 oktober gepland in de Turkmeense hoofdstad Asjchabad.

De UCI bevestigde donderdagavond dat de WK, op verzoek van de lokale organisatie, zijn geschrapt "aangezien de gezondheidsbeperkingen vanwege de Covid 19-pandemie het onmogelijk maken het evenement in het land te houden".

De wielerunie laat weten in contact te zijn met verschillende potentiële organisatoren en hoopt zo de WK op dezelfde datum ergens anders te houden. De UCI zal de naam van de nieuwe gastheer zo snel mogelijk bekendmaken.

Handbal: Jessy Kramer stopt op hoogste niveau

22:08 uur Handbalster Jessy Kramer stopt op het hoogste niveau. De 31-jarige opbouwspeelster kan het in fysiek opzicht niet meer opbrengen. Ze debuteerde in oktober 2007 in Oranje. In 151 interlands kwam Kramer 110 keer tot scoren. Ze stond vorige maand nog wel op de 'longlist' van bondscoach Emmanuel Mayonnade voor de Olympische Spelen.

"Het lichaam zegt dat het tijd is om te stoppen, maar wat zal ik het handbal missen", laat Kramer weten. "Ik heb een hele mooie handbalcarrière gehad, in verschillende landen mogen spelen, geweldige mensen ontmoet, herinneringen die ik nooit meer zal vergeten en vrienden voor het leven erbij. Op naar nieuwe avonturen en nieuwe uitdagingen."

WK shorttrack in 2024 naar Rotterdam

18:59 uur De internationale schaatsunie ISU heeft de WK shorttrack van 2024 toegewezen aan Rotterdam. Het toernooi vindt plaats van 15 tot en met 17 maart in 2024, zo heeft de ISU bekendgemaakt.

De WK shorttrack van 2022 waren al toegewezen aan het Canadese Montreal. In 2023 vindt de titelstrijd plaats in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul.

De Nederlandse schaatsbond had zich met Rotterdam kandidaat gesteld voor de WK shorttrack van 2024 of 2025. De WK zouden dit jaar ook plaatsvinden in Rotterdam, maar het toernooi werd verplaatst naar Dordrecht.

De WK afstanden voor de langebaanschaatsers is voorlopig voor maart 2023 toegewezen aan Nederland. De WK vinden dan plaats van 2 tot en met 5 maart in Thialf in Heerenveen. Een jaar later vinden de WK plaats in het Canadese Calgary.

Volleyballers verliezen ook van Slovenië in Nations League

17.52 uur: De Nederlandse volleyballers hebben ook de vierde wedstrijd in de Nations League verloren. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza moest in het Italiaanse Rimini buigen voor Slovenië. De Slovenen wonnen met 25-18 25-15 25-18.

De Nederlandse ploeg had eerder verloren van Rusland, Japan en Iran. Oranje staat na vier wedstrijden op de veertiende plek van de zestien deelnemende landen. Nederland speelt vrijdag tegen Duitsland.

Motorcoureur Rins mist GP Catalonië door valpartij op de fiets

17.47 uur: Motorcoureur Alex Rins kan komend weekend niet starten bij de Grote Prijs van Catalonië in de MotoGP. De 25-jarige Spanjaard kwam donderdag ten val toen hij met zijn fiets op het circuit in Barcelona aan het trainen was, meldde zijn team van Suzuki. Rins liep daarbij een breukje op aan het spaakbeen van zijn rechterarm.

De motorcoureur is naar het universiteitsziekenhuis van Barcelona gebracht voor verder onderzoek. Daar werd de breuk geconstateerd. Rins wordt vrijdag geopereerd.

Rins staat momenteel dertiende in het WK. De Suzuki-coureur haalde bij de laatste vier GP’s drie keer de finish niet. Vorig seizoen eindigde hij als derde in het WK in de MotoGP-klasse.

Basketbalclub Heroes Den Bosch op zoek naar nieuwe hoofdcoach

17.15 uur: Het bestuur van basketbalclub Heroes Den Bosch heeft besloten het aflopende contract van hoofdcoach Jean-Marc Jaumin niet te verlengen. Eigenaar Bob van Oosterhout spreekt van een „moeilijk” besluit.

„Jean-Marc heeft gewoon een prima job geleverd in een bizarre periode met uitdagende omstandigheden”, licht hij toe. „We hebben het over een afgebroken seizoen en een seizoen dat werd begonnen, stilgelegd en weer opnieuw werd opgestart. Dit leverde vanzelfsprekend situaties op die verre van ideaal waren, maar waarmee Jean-Marc altijd uitstekend is omgegaan.”

Volgens Van Oosterhout heeft de Belg met zijn „winnaarsmentaliteit” er alles aan gedaan om het beste uit zichzelf, zijn stafleden en het team te halen. „Mede hierdoor wist Heroes Den Bosch de achtste finales van de FIBA Europe Cup te bereiken en stond het voor het eerst in zes jaar weer in de finale van de play-offs om het landskampioenschap. We moeten Jean-Marc dus een groot compliment geven. We twijfelen ook niet aan zijn kennis of kunde, maar we zijn op zoek naar een coach met nét een ander profiel.”

Voetbal: Technisch manager Booy blijft bij Cambuur

15.09 uur: Foeke Booy blijft werkzaam bij SC Cambuur. De 59-jarige oud-voetballer heeft zijn contract als technisch manager met twee jaar verlengd. Eerder werd al duidelijk dat ook trainer Henk de Jong met de kampioen van de Keuken Kampioen Divisie de Eredivisie ingaat.

Booy speelde zelf tussen 1980 en 1984 bij de club uit Leeuwarden. Daarna kwam hij nog uit voor onder meer FC Groningen, PEC Zwolle, Club Brugge, KAA Gent en FC Utrecht. Als trainer werkte hij bij FC Utrecht, Sparta Rotterdam, Cercle Brugge en Go Ahead Eagles.

Inzaghi aangesteld als nieuwe coach voetbalclub Inter

13.44 uur: Simone Inzaghi is aangesteld als de nieuwe coach van voetbalclub Inter. Dat heeft de kampioen van Italië laten weten. Inzaghi volgt Antonio Conte op, die na een succesvol seizoen niet meer dezelfde visie had als de directie en besloot te vertrekken.

De benoeming van Inzaghi hing in de lucht, sinds hij bekend had gemaakt te vertrekken bij Lazio. Hij was 22 jaar in dienst geweest bij de club uit de hoofdstad, als speler en als trainer. Inzaghi heeft in Milaan een contract voor twee seizoen getekend.

Basketbalsters 3x3 opnieuw tegen Estland en Hongarije

13.42: Het Nederlandse vrouwenteam 3x3 basketbal strijdt vanaf vrijdag in het Hongaarse Debrecen voor de laatste kans op plaatsing voor de Olympische Spelen van Tokio. De ploeg van bondscoach Hakim Salem strandde vorige week op het olympisch kwalificatietoernooi in Graz in de groepsfase en treft nu uitgerekend twee ploegen waarvan het toen verloor: Hongarije en Estland.

In Debrecen is nog één ticket te verdienen voor de Spelen. Uit de groepen van ieder drie landen plaatst het beste team zich rechtstreeks voor de halve finale. Voor de andere teams volgt er eerste een kwartfinale. „We moeten in ieder geval dingen anders gaan doen. Verdedigend meer druk geven en nóg meer vechtlust brengen”, zegt Noor Driessen op de website van basketbalbond NBB.

„Het wordt moeilijk, maar we moeten gewoon nog harder gaan. We hebben geleerd van het eerste kwalificatietoernooi en gaan er weer vol voor.” De twee groepswedstrijden worden vrijdagavond gespeeld. De Nederlandse mannen plaatsten zich vorige week wel voor de Spelen.

Handboogschieten: Recurveteam naar finale op EK handboogschieten

12.46 uur: Steve Wijler, Sjef van den Berg en Rick van der Ven hebben zich bij de EK handboogschieten in het Turkse Antalya geplaatst voor de teamfinale recurve. Op het olympische onderdeel versloegen ze het trio van Rusland met 6-2. Eerder had titelverdediger Wijler individueel het toernooi al na de vierde ronde moeten verlaten.

Als team konden Wijler en de eveneens voortijdig uitgeschakelde Van den Berg en Van der Ven zo revanche nemen voor hun teleurstellende individuele optreden. Na de kwalificaties stonden de Nederlandse recurvemannen tweede. Op weg naar de finale werden achtereenvolgens België (6-2), Slovenië (6-0) en het sterke Rusland verslagen. In de finale wacht zondag Oekraïne, dat Spanje uitschakelde in de halve finales.

„Na een zeer tegenvallend individueel toernooi stond het team op scherp”, zei bondscoach Ron van der Hoff. „Alle drie schoten sterk. Steve was een uitstekende starter met goede energie en snelheid, Rick solide als tweede en Sjef maakte het overtuigend af.”

Ook het compoundteam bij de vrouwen - Sanne de Laat, Inge van der Ven en Jody Vermeulen - plaatste zich voor de EK-finale. De ploeg versloeg Turkije: 230-227. Op het niet-olympische onderdeel mag De Laat zaterdag individueel terugkomen voor de strijd om het brons. Daarin treft ze de Belgische Sarah Prieels. De Laat, als vijfde geplaatst, verloor in haar halve finale van de Deens topfavoriete Tanja Gellenthien die in de kwartfinales al te sterk was geweest voor Vermeulen. Het team stuit in de finale op Frankrijk.

Wijler slaagde er individueel niet in zijn Europese titel recurve te prolongeren. De Limburger werd in de achtste finales uitgeschakeld. De Spanjaard Pablo Acha was met 7-3 te sterk. Wijler was de nummer 1 op de plaatsingslijst. Van den Berg was eerder al in de derde ronde onderuit gegaan. De Duitser Moritz Wieser was met 6-0 beter op dreef dan de als tweede geplaatste Brabander. Wijler had in de derde ronde nog wel de Est Karl Kivilo met 6-2 verslagen.

Algemeen: Jeugd mag weer echte wedstrijden spelen, maar clubs haken af

09.31 uur: De mogelijkheden om te sporten worden vanaf zaterdag verruimd, maar vooral om organisatorische redenen zien heel wat sportclubs daar vanaf. Zo kreeg voetbalbond KNVB de afgelopen dagen honderden afmeldingen voor de Regiocup, de regionale competitie voor jeugdteams die op de vier zaterdagen in juni wordt gespeeld. Ruim 15 procent van de teams die hiervoor in aanmerkingen komen, doet niet mee.

De KNVB meldde aan het begin van de week, toen het speelschema werd gepubliceerd, dat 33.000 jeugdteams meedoen. Dat aantal slonk de dagen erna. Sommige verenigingen die in eerste instantie wel wilden meedoen hadden al andere plannen gemaakt of zien alle organisatorische verplichtingen, zoals het handhaven van de coronaregels voor bezoekers, niet zitten. Ook zijn bij heel wat clubs de grasvelden al in onderhoud gegaan ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Hockeybond KNHB, na voetbal de grootste teamsport in Nederland, organiseert ook regiocompetities op 12, 19 en 26 juni. Zo’n 6000 teams van in totaal 220 verenigingen schreven zich in, ongeveer de helft van het totale aantal jeugdteams. Onder meer tennisbond KNLTB en volleybalbond Nevobo bieden eveneens een tijdelijke jeugdcompetitie aan na de lange corona-stop.

Bijna acht maanden was het in de amateursport niet toegestaan om wedstrijden tussen verschillende clubs te spelen. De jeugd tot en met 17 jaar mocht al die tijd wel onderlinge trainingspartijtjes doen op de club. Een paar weken geleden werd die leeftijdsgrens verhoogd naar 27 jaar. Het kabinet gaf eind vorige week toestemming aan sporters tot en met 17 jaar om met ingang van 5 juni ook weer wedstrijden tegen andere clubs te gaan spelen. De KNVB heeft hiervoor de Regiocup opgezet.

„Al jarenlang proberen we in de strijd tegen bewegingsarmoede meer jeugd aan het sporten te krijgen”, zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB. „Tijdens de coronapandemie is het sporten door kinderen zelfs naar een dieptepunt gedaald. Bewegen is echter geen bijzaak, want het stimuleert de gezondheid en bestrijdt ernstige kwalen in de toekomst. Daarom zijn we blij dat deze teams weer een prikkel krijgen om te blijven voetballen.”

Vrijwel alle Nederlandse sportbonden hebben hun reguliere competities voor dit seizoen al beëindigd. Ze starten na de zomer met een nieuw seizoen, na bijna een jaar zonder competitie. De vrees bestaat dat heel wat clubs te maken krijgen met een teruglopend ledenaantal.

Twee deelnemers Roland Garros uit dubbelschema na positieve test

08.14 uur: Twee deelnemers aan Roland Garros hebben positief getest op het coronavirus, zo heeft de organisatie woensdagavond laat bekendgemaakt. Het gaat om twee spelers uit het mannendubbelspel.

„Als gevolg van het veiligheidsprotocol is het koppel uit het schema gehaald. De spelers zijn in quarantaine gegaan”, meldt Roland Garros in een verklaring.

Het is de eerste keer dat er spelers uit het schema gehaald moeten worden. Sinds het begin van de kwalificaties zijn er 2446 coronatests uitgevoerd.

De deelnemers en hun begeleidingsteam verblijven in Parijs in een bubbel.

Basketbal: 76’ers en Hawks naar halve finales play-offs NBA

07.38 uur: Philadelphia 76’ers en Atlanta Hawks treffen elkaar in de halve finales van de Eastern Conference, de oostelijke divisie van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De ’Sixers’, als eerste geplaatst, wonnen in hun best-of-seven voor de vierde keer van Washington Wizards. Hetzelfde deed Atlanta bij New York Knicks.

De 30 punten van Seth Curry hielpen Philadelphia het verlies van de geblesseerde Joel Embiid te dragen: 129-112. Embiid liep maandag in het vierde duel met de Wizards een knieblessure op.

Atlanta, als vijfde geplaatst, was in New York met 103-89 te sterk voor de Knicks. Uitblinker was Trae Young met 36 punten. Spelers van beide teams zochten halverwege de harde wedstrijd ruziënd de kleedkamer op. Het opstootje leverde enkel drie technische fouten op.

In de Western Conference plaatste Utah Jazz zich voor de volgende ronde dankzij een 126-110 thuiszege op Memphis Grizzlies. Dat was de vierde zege voor de ploeg uit Salt Lake City, die nog niet weet wie de tegenstander wordt. Na een zege van Dallas Mavericks bij LA Clippers staat het 3-2 in het voordeel van eerstgenoemde ploeg.

Paardensport: Beroemde paardentrainer in VS twee jaar geschorst na dopingzaak

07.27 uur: Paardentrainer Bob Baffert, een van de meest succesvolle trainers in de Amerikaanse racegeschiedenis, mag twee jaar lang geen paarden inschrijven voor de Kentucky Derby. De organisatoren hebben dat besluit woensdag genomen na bevestiging van de positieve drugstest van Medina Spirit. Dat paard van Baffert won dit jaar de Derby die te boek staat als een van de meest bekende paardenraces ter wereld.

In een verklaring van Churchill Downs, die de Kentucky Derby exploiteert, staat dat geen enkel door Baffert opgeleid paard de komende twee jaar op de baan mag uitkomen. Dat betekent dat Baffert op zijn vroegst pas in 2024 weer deel kan nemen aan de Kentucky Derby.

Het afgelopen jaar kwamen vijf door Baffert getrainde paarden niet door een dopingtest. Churchill Downs stelt dat het ingesteld verbod voor de paardentrainer nodig is om het vertrouwen in de integriteit van de sport te behouden. „Roekeloze praktijken en overtredingen met stoffen die de veiligheid van onze paarden en menselijke atleten in gevaar brengen of de integriteit van onze sport compromitteren, zijn niet acceptabel. En als bedrijf moeten we maatregelen nemen om aan te tonen dat we dit niet tolereren”, zei Churchill Downs-topman Bill Carstanjen.