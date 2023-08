Feyenoord-coach Arne Slot ’waarschuwt’ PSV-trainer Peter Bosz: ’Kijk uit wat je zegt’

„Ik heb al meerdere keren gespeeld tegen tegenstanders waarbij de trainer dezelfde speelwijze had. Meer dan eens waren de mensen na de wedstrijd teleurgesteld”, aldus Slot. „Omdat het heel intens is en tot veel fouten bij beide ploegen leidt. Daar was onze wedstrijd tegen Benfica (van afgelopen zondag, red.) een mooi voorbeeld van. Dat was heel intens, maar het deed af en toe pijn aan de ogen hoe vaak wij de bal verloren hebben. En dat was bij de tegenstander ook het geval. Dat forceer je wel bij elkaar en dat hoeft niet te leiden tot mooi aanvalsspel.”

"Intentie waarmee we onze teams laten spelen is hetzelfde"

Slot en Bosz spraken met veel respect over elkaar. „Ik denk wel dat Peter het Nederlandse voetbal heeft verblijd met zijn manier van spelen”, aldus Feyenoord-trainer Slot. „We kunnen ons allemaal de periode bij Ajax herinneren met die wedstrijden in Europa. Dat was geweldig om naar te kijken. Ik was toen net begonnen als trainer en dat is dan een trainer waar je graag naar kijkt. Het mooiste wat je naast het winnen van prijzen als trainer kunt bereiken, is dat je ergens voor staat en dat mensen dat direct herkennen. Als de naam Peter Bosz valt, weet iedereen om wat voor voetbal het gaat.”

Groot compliment

Beiden kennen elkaar al heel lang, betoogde Bosz. „Ik leerde Arne kennen toen ik in 2000 trainer werd en stage liep bij Dwight Lodeweges in Zwolle en daar speelde Arne toen”, aldus de PSV-trainer, die lovend sprak over het voetbal dat Slot de regerend landskampioen heeft laten spelen de afgelopen seizoenen. „Ik heb er met heel veel plezier naar gekeken. Niet alleen vorig jaar, maar het jaar ervoor ook. Ik vind mezelf een voetballiefhebber. Ik kijk graag voetbal. Maar het is niet altijd zo dat ik negentig minuten geconcentreerd kan doorkijken. Soms pak je je telefoon erbij. Dat heb ik niet bij wedstrijden van Feyenoord. Dat bedoel ik als een groot compliment, want dat betekent dat het mij boeit. De intentie waarmee we onze teams laten spelen is hetzelfde, het verschil zit in de details.”

Video: 'Spelers moeten hier goede voorbeeld geven in Johan Cruijff Schaal' . Tekst gaat verder onder de video.

Ook de inspiratiebronnen van Slot en Bosz zijn identiek, al speelt daarbij het leeftijdsverschil een rol, waardoor de Feyenoord-trainer zich vooral heeft laten inspireren door Manchester City-trainer Pep Guardiola en zijn PSV-collega door Johan Cruijff. „Maar Guardiola is Cruijff”, counterde Bosz. „Als trainer zelfs nog een betere uitvoering ervan, omdat hij veel gedetailleerder op dingen is ingegaan en dat helemaal doorontwikkeld heeft. Wedstrijden van City kijk ik altijd.”

Kijk uit wat je zegt

Slot sprak prompt waarschuwende woorden: „Kijk uit wat je zegt. Dat heb ik ook wel eens gezegd”, waarmee de Feyenoord-trainer verwees naar het woedende verwijt van José Mourinho vorig seizoen. „Ach, dat is toch niet mijn beste vriend, dus dat is geen probleem”, counterde Bosz.

Waar Slot afgelopen seizoen het attractieve en offensieve voetbal wist te koppelen aan het winnen van de belangrijkste prijs in het Nederlandse voetbal, daar wil Bosz zijn nog karig gevulde erelijst dit seizoen oppoetsen bij PSV. Om te beginnen vrijdag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, waarbij PSV als uitspelende ploeg geconfronteerd wordt met een volle Kuip. „Ik heb tegen de spelers gezegd dat ze ballen moeten tonen en dat we ons eigen spel moeten durven spelen. Als je om een prijs speelt, dan moet je alles doen om die te pakken, als het kan met mooi voetbal.”

De opvolger van trainer Ruud van Nistelrooy is erg te spreken over hoe de voorbereiding is verlopen en hoe de PSV-selectie zijn voetballessen heeft opgepikt. „De groep waarmee ik werk, heeft me optimistisch gemaakt. De bereidheid die ik proef heb ik in deze vorm niet eerder gezien bij andere clubs waar ik heb gewerkt. Dat geeft me veel vertrouwen. Ongeacht hoe de wedstrijd vrijdag verloopt, weet ik dat we een goed elftal hebben en heb ik een goed gevoel over wat er gaat komen dit seizoen.”