Sport Kort: Coronabesmetting bij Duitse wielerploeg Bora-hansgrohe

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Boateng houdt spierscheuring over aan gewonnen finale

13.56 uur: De Duitse verdediger Jérôme Boateng van Bayern München heeft een spierscheuring opgelopen tijdens de gewonnen finale van de Champions League. Boateng moest zich zondagavond in Lissabon na 25 minuten laten vervangen. Hij had hulp van twee stafleden nodig om het veld af te strompelen. Niklas Süle kwam als vervanger in de ploeg.

Medisch onderzoek wees uit dat Boateng een spier in zijn rechterbovenbeen heeft gescheurd. Tijdens zijn vakantie volgt de 31-jarige verdediger de komende weken een revalidatieprogramma. Voor Bayern start het nieuwe seizoen op 18 september met een thuiswedstrijd tegen Schalke 04.

Boateng veroverde dit seizoen met zijn club de ’triple’, net als in 2013. Na het kampioenschap en de beker in eigen land won Bayern München ook de Champions League door Paris Saint-Germain in de finale met 1-0 te verslaan.

Voetbal: KNVB start samenwerking met lab over coronatests

13.48 uur: De KNVB gaat samenwerken met het laboratoriumnetwerk Eurofins voor het testen op corona van alle spelers, scheidsrechters en staf in het betaald voetbal. Dat heeft de voetbalbond laten weten. De tests op het virus zijn onderdeel van het protocol Veilige Opstart Betaald Voetbal.

Tenminste één keer per week én minimaal 24 uur voor aanvang van een wedstrijd in de ere- en eerste divisie worden alle betrokkenen op de clublocatie getest. De club faciliteert het testen tijdens de hele competitie of totdat er een vaccin is. De uitslagen worden binnen 24 uur naar de clubarts gestuurd. Bij besmetting wordt de GGD ingelicht. Spelers die positief testen, gaan in quarantaine.

Jacob Olie, algemeen directeur Eurofins Clinical Diagnostics: „Vanuit verschillende industrieën merken we dat er steeds meer behoefte is aan het aantoonbaar maken dat de juiste coronamaatregelen zijn genomen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Preventief testen is hierbij een essentieel hulpmiddel.”

Eric Gudde, directeur betaald voetbal KNVB: „We hebben er heel veel aan gedaan om het betaald voetbal coronaproof te maken. Vanwege de gezondheid van alle betrokkenen, maar ook om de competities uit te kunnen spelen. De coronatesten sluiten besmettingen niet uit, maar verkleinen wel de risico’s aanzienlijk. Door bij een private instelling de coronatesten in te kopen, kunnen er geen tekorten ontstaan in de gezondheidszorg. Ook dat vinden wij erg belangrijk.”

Voetbal: Ook tweede competitiewedstrijd van PSG verplaatst

12.42 uur: De voetballers van de Franse club Paris Saint-Germain krijgen wat meer tijd om de verloren finale van de Champions League te verwerken. Op verzoek van PSG heeft de leiding van de Franse competitie besloten om de wedstrijd tegen RC Lens, die voor komende zaterdag op het programma stond, te verplaatsen naar 10 september.

De Ligue 1 ging afgelopen weekeinde al weer van start, zonder PSG. De kampioen van Frankrijk speelde zondag in Lissabon de finale van de Champions League tegen Bayern München. De ploeg van trainer Thomas Tuchel verloor met 1-0, door een doelpunt van Kingsley Coman.

PSG begint nu pas na de komende interlandperiode aan de competitie. De titelverdediger loopt dan twee wedstrijden achter op de meeste clubs uit de Ligue 1.

Wielrennen: Coronabesmetting bij Duitse wielerploeg Bora-hansgrohe

11.55 uur: Bora-hansgrohe heeft zich op het laatste moment teruggetrokken voor de Franse eendagskoers Bretagne Classic vanwege een coronabesmetting binnen het team. Eén van de rijders testte positief. De ploeg kreeg de uitslag dinsdagochtend vlak voor de start binnen. Eerder had de renner nog negatief getest.

„Het team kan hierdoor niet meedoen aan de koers”, zei Jan-Niklas Droste namens de medische staf van Bora-hansgrohe. „Alle teamleden die direct contact hebben gehad met deze renner gaan in lijn met de regels in zelfisolatie.” De besmette renner vertoont geen ziekteverschijnselen.

Een van de geselecteerde renners voor de wedstrijd was de Nederlander Ide Schelling. Geen van de zeven renners die dinsdag de Bretagne Classic zouden rijden, behoort tot de selectie van Bora-hansgrohe voor de Tour de France. De Duitse ploeg verschijnt zaterdag in Nice met onder anderen Peter Sagan, Emanuel Buchmann en Maximilian Schachmann aan de start.

Wielrennen: Derde overwinning Engelse wielrenster Deignan in Plouay

11.45 uur: De Engelse wielrenster Lizzie Deignan heeft voor de derde keer de GP de Plouay op haar naam geschreven. De 31-jarige Deignan, die onder haar meisjesnaam Armitstead in 2015 de wereldtitel pakte, klopte haar landgenote Lizzy Banks in de sprint. De twee Engelse vrouwen reden de laatste 30 kilometer samen aan kop in de stromende regen.

Deignan en Banks hadden vooraan even gezelschap van Jip van den Bos, maar de Nederlandse ging onderuit in een bocht. Wereldkampioene Annemiek van Vleuten probeerde in de achtervolgende groep van alles om richting de twee Engelse rensters te komen, maar bij gebrek aan een goede samenwerking gaf ze het in de laatste ronde op.

Banks ging de sprint aan op het oplopende stuk richting de finish, maar Deignan bleek te sterk. De renster van Trek-Segafredo won de GP de Plouay ook al in 2015 en 2017. Vorig jaar zegevierde Anna van der Breggen, in 2018 was Amy Pieters de sterkste.

Voetbal: Debuut scheidsrechter Lindhout in Champions League

11.28 uur: Scheidsrechter Allard Lindhout maakt woensdag zijn debuut in Europa. Dat doet de 32-jarige Lindhout direct in de Champions League, bij het duel in de tweede voorronde tussen Celtic en Ferencváros. De wedstrijd tussen de kampioenen van Schotland en Hongarije wordt gespeeld op Celtic Park in Glasgow en begint om 20.45 uur.

Lindhout floot vijf jaar geleden zijn eerste wedstrijd in de eredivisie. Hij ontving begin dit jaar voor het eerst een FIFA-badge, wat betekent dat hij internationale wedstrijden mag gaan fluiten.

Basketbal: Philadelphia 76ers stuurt basketbalcoach na zeven jaar weg

09.51 uur: Philadelphia 76ers heeft na zeven jaar afscheid genomen van coach Brett Brown. De clubleiding besloot de 59-jarige trainer weg te sturen na de uitschakeling in de play-offs van de NBA door Boston Celtics. De ’Sixers’ vlogen er in de eerste ronde met 4-0 uit.

Onder leiding van Brown, die ook bondscoach van de Australische basketballers is, bereikte de ploeg uit Philadelphia drie jaar op rij de play-offs. De afgelopen twee seizoenen haalde het team daarin de tweede ronde, dit keer draaide de best-of-sevenserie tegen de Celtics uit op een teleurstelling.

„Helaas hebben we onze doelen dit jaar niet gehaald”, zei algemeen manager Elton Brand. „Ik denk dat we daarom een nieuwe richting moeten inslaan. We willen kunnen strijden om het kampioenschap in de NBA.”

Tennis: Ook Ostapenko slaat US Open over

08.47 uur: Opnieuw heeft een tennisster van naam zich afgemeld voor de US Open. Jelena Ostapenko, in 2017 winnares van Roland Garros, slaat het Amerikaanse grandslamtoernooi over vanwege alle perikelen met het coronavirus. De 23-jarige Letse ziet het niet zitten om naar New York te komen.

Ostapenko pakte drie jaar geleden nogal verrassend haar eerste grandslamtitel op het gravel in Parijs. Sindsdien wist ze echter weinig opzienbarende resultaten meer neer te zetten. De Letse is afgezakt naar de 42e plaats op de wereldranglijst.

Zes tennissters uit de mondiale top 10 hebben zich afgemeld voor de US Open, onder wie Kiki Bertens, titelhoudster Bianca Andreescu en Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld. Het grandslamtoernooi begint komende week, zonder publiek op de tribunes van Flushing Meadows. Alle deelnemers zitten in een soort ’bubbel’ om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden.

Basketbal: Lakers winnen in play-offs NBA op ’Mamba Day’

07.42 uur: De basketballers van Miami Heat hebben de volgende ronde bereikt van de play-offs in de NBA. De ploeg uit Miami won ook het vierde duel met Indiana Pacers (99-87) en besliste daarmee de best-of-sevenserie. In de halve finales van de oostelijke divisie neemt Miami Heat het op tegen de winnaar van de serie tussen Milwaukee Bucks en Orlando Magic.

De Bucks, de best presterende ploeg in de reguliere competitie, wonnen het vierde duel met 121-106 en hebben nog één overwinning nodig om door te gaan. De ploeg uit Milwaukee leidt nu in de serie met 3-1. Giannis Antetokounmpo maakte 31 punten voor de Bucks en pakte ook nog eens 15 rebounds.

In de play-offs van het westen nam Los Angeles Lakers een voorsprong van 3-1 tegen Portland Trail Blazers door de vierde wedstrijd met 135-115 te winnen. LeBron James tekende voor 30 punten bij de Lakers, die Anthony Davis in het derde kwart kwijtraakten vanwege rugproblemen. Bij de Trail Blazers viel Damian Lillard uit met een knieblessure.

Oklahoma City Thunder trok de stand in de serie tegen Houston Rockets weer gelijk (2-2). De Rockets hadden de eerste twee wedstrijden gewonnen, maar duel drie (119-107) en vier (117-114) waren voor de ploeg uit Oklahoma.