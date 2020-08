Sport Kort: debuut scheidsrechter Lindhout in Champions League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Debuut scheidsrechter Lindhout in Champions League

11.28 uur: Scheidsrechter Allard Lindhout maakt woensdag zijn debuut in Europa. Dat doet de 32-jarige Lindhout direct in de Champions League, bij het duel in de tweede voorronde tussen Celtic en Ferencváros. De wedstrijd tussen de kampioenen van Schotland en Hongarije wordt gespeeld op Celtic Park in Glasgow en begint om 20.45 uur.

Lindhout floot vijf jaar geleden zijn eerste wedstrijd in de eredivisie. Hij ontving begin dit jaar voor het eerst een FIFA-badge, wat betekent dat hij internationale wedstrijden mag gaan fluiten.

Basketbal: Philadelphia 76ers stuurt basketbalcoach na zeven jaar weg

09.51 uur: Philadelphia 76ers heeft na zeven jaar afscheid genomen van coach Brett Brown. De clubleiding besloot de 59-jarige trainer weg te sturen na de uitschakeling in de play-offs van de NBA door Boston Celtics. De ’Sixers’ vlogen er in de eerste ronde met 4-0 uit.

Onder leiding van Brown, die ook bondscoach van de Australische basketballers is, bereikte de ploeg uit Philadelphia drie jaar op rij de play-offs. De afgelopen twee seizoenen haalde het team daarin de tweede ronde, dit keer draaide de best-of-sevenserie tegen de Celtics uit op een teleurstelling.

„Helaas hebben we onze doelen dit jaar niet gehaald”, zei algemeen manager Elton Brand. „Ik denk dat we daarom een nieuwe richting moeten inslaan. We willen kunnen strijden om het kampioenschap in de NBA.”

Tennis: Ook Ostapenko slaat US Open over

08.47 uur: Opnieuw heeft een tennisster van naam zich afgemeld voor de US Open. Jelena Ostapenko, in 2017 winnares van Roland Garros, slaat het Amerikaanse grandslamtoernooi over vanwege alle perikelen met het coronavirus. De 23-jarige Letse ziet het niet zitten om naar New York te komen.

Ostapenko pakte drie jaar geleden nogal verrassend haar eerste grandslamtitel op het gravel in Parijs. Sindsdien wist ze echter weinig opzienbarende resultaten meer neer te zetten. De Letse is afgezakt naar de 42e plaats op de wereldranglijst.

Zes tennissters uit de mondiale top 10 hebben zich afgemeld voor de US Open, onder wie Kiki Bertens, titelhoudster Bianca Andreescu en Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld. Het grandslamtoernooi begint komende week, zonder publiek op de tribunes van Flushing Meadows. Alle deelnemers zitten in een soort ’bubbel’ om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden.

Basketbal: Lakers winnen in play-offs NBA op ’Mamba Day’

07.42 uur: De basketballers van Miami Heat hebben de volgende ronde bereikt van de play-offs in de NBA. De ploeg uit Miami won ook het vierde duel met Indiana Pacers (99-87) en besliste daarmee de best-of-sevenserie. In de halve finales van de oostelijke divisie neemt Miami Heat het op tegen de winnaar van de serie tussen Milwaukee Bucks en Orlando Magic.

De Bucks, de best presterende ploeg in de reguliere competitie, wonnen het vierde duel met 121-106 en hebben nog één overwinning nodig om door te gaan. De ploeg uit Milwaukee leidt nu in de serie met 3-1. Giannis Antetokounmpo maakte 31 punten voor de Bucks en pakte ook nog eens 15 rebounds.

In de play-offs van het westen nam Los Angeles Lakers een voorsprong van 3-1 tegen Portland Trail Blazers door de vierde wedstrijd met 135-115 te winnen. LeBron James tekende voor 30 punten bij de Lakers, die Anthony Davis in het derde kwart kwijtraakten vanwege rugproblemen. Bij de Trail Blazers viel Damian Lillard uit met een knieblessure.

Oklahoma City Thunder trok de stand in de serie tegen Houston Rockets weer gelijk (2-2). De Rockets hadden de eerste twee wedstrijden gewonnen, maar duel drie (119-107) en vier (117-114) waren voor de ploeg uit Oklahoma.