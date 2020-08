Sport Kort: Lakers winnen in play-offs NBA op ’Mamba Day’

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Lakers winnen in play-offs NBA op ’Mamba Day’

07.42 uur: De basketballers van Miami Heat hebben de volgende ronde bereikt van de play-offs in de NBA. De ploeg uit Miami won ook het vierde duel met Indiana Pacers (99-87) en besliste daarmee de best-of-sevenserie. In de halve finales van de oostelijke divisie neemt Miami Heat het op tegen de winnaar van de serie tussen Milwaukee Bucks en Orlando Magic.

De Bucks, de best presterende ploeg in de reguliere competitie, wonnen het vierde duel met 121-106 en hebben nog één overwinning nodig om door te gaan. De ploeg uit Milwaukee leidt nu in de serie met 3-1. Giannis Antetokounmpo maakte 31 punten voor de Bucks en pakte ook nog eens 15 rebounds.

In de play-offs van het westen nam Los Angeles Lakers een voorsprong van 3-1 tegen Portland Trail Blazers door de vierde wedstrijd met 135-115 te winnen. LeBron James tekende voor 30 punten bij de Lakers, die Anthony Davis in het derde kwart kwijtraakten vanwege rugproblemen. Bij de Trail Blazers viel Damian Lillard uit met een knieblessure.

Oklahoma City Thunder trok de stand in de serie tegen Houston Rockets weer gelijk (2-2). De Rockets hadden de eerste twee wedstrijden gewonnen, maar duel drie (119-107) en vier (117-114) waren voor de ploeg uit Oklahoma.