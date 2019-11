Casillas weer op trainingsveld na hartinfarct

Op Twitter zette Casillas een foto met daarop de voetbalschoenen die hij aanhad tijdens de training.

De 38-jarige Casillas raakte onwel op de training van zijn club. Nadat hij met spoed naar een ziekenhuis in de stad was vervoerd, constateerden de doktoren een myocardinfarct, een infarct aan het weefsel van het hart. Na vijf dagen mocht hij het ziekenhuis verlaten.

Casillas, die jarenlang het doel verdedigde van Real Madrid, speelde 167 interlands met Spanje en veroverde drie grote prijzen met de nationale ploeg: wereldkampioen in 2010 en Europees kampioen in 2008 en 2012.

In maart van dit jaar verlengde Casillas zijn contract bij Porto. Of hij ook zelf weer gaat keepen als hij volledig is hersteld, is nu nog niet duidelijk.