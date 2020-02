Opnieuw ophef bij Barcelona: ’Voorzitter wil imago Messi beschadigen’

En niet zomaar eentje, zo bericht het Spaanse radiostation Cadena SER. Volgens het medium is Josep Bartomeu, de voorzitter van Barcelona, in opspraak geraakt vanwege wel heel dubieuze praktijken. Bartomeu zou een bedrijf hebben ingehuurd dat via socialmediakanalen als Facebook, Instagram en Twitter afbeeldingen en teksten verspreid om ’kopstukken van Barça’ in een kwaad daglicht te stellen.

Imago

Het idee daarachter zou zijn dat Bartomeu daardoor zelf een betere reputatie zou krijgen. Onder anderen Lionel Messi, Gerard Piqué, voormalig coach Pep Guardiola en oud-voorzitter Joan Laporta werden via plaatjes met teksten belachelijk gemaakt, met als doel hun imago te beschadigen. Zo werd Messi ’verweten’ dat hij te lang treuzelde met het tekenen van een nieuw contract, terwijl Piqué regelmatig om zijn zakelijke bemoeienissen op de hak werd genomen.

Afgelopen weekend werd de Catalaanse club ook al door hackers in verlegenheid gebracht. Via het officiële Twitteraccount van Barcelona werd de terugkeer van Neymar aangekondigd, maar dat bleek het werk van OurMine, een beruchte hackersgroep die al regelmatig heeft ingebroken op online-accounts van celebrity’s. „Het beveiligingsniveau is verbeterd, maar nog niet optimaal”, zo viel er te lezen, als conclusie van OurMine dat de online veiligheid nog niet optimaal is.

Volgend jaar zijn er weer presidentsverkiezingen in Barcelona, en Bartomeu is niet opnieuw verkiesbaar. De preses heeft er straks twee termijnen opzitten. Laporta zou opnieuw een gooi naar de macht in Camp Nou willen doen.

