Bij Edgar Davids loopt Louis van Gaal als rode lijn door sportieve leven

Voetbal

Feyenoord wil Europese finale uitzenden op schermen in De Kuip

Supporters van Feyenoord kunnen de finale van de Conference League in Albanië tegen AS Roma waarschijnlijk op grote schermen in De Kuip volgen. Als het lukt met de vergunningen en uitzendrechten, wil Feyenoord het stadion op woensdag 25 mei openstellen voor publiek. In de Albanese hoofdstad Tirana k...