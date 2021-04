’Heilig geloof bij bazen Paris Saint-Germain: Lionel Messi komt’

Messi’s contract bij Barcelona loopt op 30 juni af. De Argentijnse superster is dus vrij om elders een nieuwe overeenkomst te ondertekenen.

Het contract dat PSG hem zou hebben voorgeschoteld, omvat twee seizoenen, met een optie op een derde jaar. Messi wordt op 24 juni 34 jaar en speelde tot dusver zijn hele carrière voor FC Barcelona.

Bechler, die in 2017 ook als één van de eerste bronnen de transfer van Neymar van Barcelona naar PSG bevestigde, verklaarde dat de PSG-bazen „optimistisch zijn.” Ze denken Messi met hun voorstel te kunnen verleiden tot een overstap naar de Franse hoofdstad. „Ons project is competitiever dan dat van FC Barcelona en ons aanbod ligt in financieel opzicht buiten het bereik van elke andere club”, zou het hebben geklonken uit Parijse bestuurskringen.

Volgens Spaanse media heeft Barcelona Messi nog geen nieuw contract voorgeschoteld. Bij Cadena Ser werd dat afgelopen nacht als erg verrassend omschreven, aangezien nieuwe voorzitter Joan Laporta bij zijn aantreden aangaf dat een nieuw contract voor Messi prioriteit betrof. Recent gaf de voorzitter nog aan dat hij ervan overtuigd is at de zesvoudig Wereldvoetballer van het Jaar in Catalonië blijft.

In de Catalaanse krant ’Sport’ werd woensdag nog naar buiten gebracht dat Barcelona juist Neymar zou willen terughalen uit Parijs om Messi te overtuigen te blijven.

Afgelopen zomer, na de vernederende 8-2 nederlaag in de kwartfinales van de Champions League tegen latere winnaar Bayern München, deed Messi een poging om Barcelona te verlaten. Toenmalig voorzitter Josep Maria Bartomeu hield hem toen echter aan zijn contract. (Bron: Het Nieuwsblad)