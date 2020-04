Barcelona herdenkt ook overleden Vilanova

Zes jaar geleden overleed namelijk Tito Vilanova op 45-jarige leeftijd aan de gevolgen van keelkanker. Vilanova was tussen 2007 en 2012 vijf seizoenen assistent-trainer bij de Catalanen, waarna hij na het vertrek van Pep Guardiola naar Bayern München diens functie als hoofdtrainer overnam.

Bekijk ook: Ajax staat stil bij geboortedag Johan Cruijff

„Tito leidde Barcelona in het seizoen 2012/2013 naar de landstitel met 100 punten”, eert Barcelona op haar twitteraccount de zes jaar geleden overleden coach. „Hij zou vandaag 51 jaar oud zijn geweest.” In december 2012, halverwege zijn eerste jaar als hoofdcoach, werd er voor de tweede keer kanker bij Vilanova vastgesteld, nadat hij eerder al eens een tumor in de speekselklieren had laten verwijderen.

In de zomer van 2013 nam Vilanova ontslag bij Barcelona, nadat er voor de derde keer kanker bij hem geconstateerd was. Driekwart jaar later overleed de voormalig middenvelder. Onder meer Andres Iniesta eerde zijn oud-trainer op Twitter, net als de Spaanse voetbalbond dat deed.