Transfervrije Bryan Ruiz op zoek naar nieuwe club

Ruiz plaatste een bericht op Twitter waarin hij vertelt dat zijn contract bij Santos is ontbonden en dat hij op zoek is naar een nieuwe club.

„Na twee jaar onderdeel te zijn geweest van Santos is besloten om vanaf vandaag (13 juli, red.) mijn contract, dat nog doorliep tot december 2020, te ontbinden”, zei Ruiz in zijn statement.

Ruiz kwam bij Santos niet meer in actie en was volledig op een zijspoor beland. Zijn laatste wedstrijd voor de club uit Brazilië is al bijna twee jaar geleden, in november 2018. In totaal kwam hij voor Santos slechts veertien keer in actie.

Als het aan Ruiz ligt, dan is zijn carrière nog zeker niet voorbij. De Costa Ricaan - die in zijn verhaal vertaalt dat hij geen salaris meer kreeg van Santos - zegt op zoek te zijn naar een nieuwe club, waar hij zichzelf weer in de kijker van het nationale elftal kan spelen. Ruiz kwam in het verleden al 124 keer uit voor de nationale ploeg en droeg ook vaak de aanvoerdersband.

Ruiz kende successen in de Eredivisie. Met FC Twente werd hij in 2010 landskampioen en pakte hij een jaar later de beker. Ook won hij met de Tukkers twee keer de Johan Cruijff Schaal.

Twente verkocht de stijlvolle linkspoot in 2011 aan Fulham voor ruim 12 miljoen euro. In 2014 keerde hij terug naar Nederland toen PSV hem voor een halfjaar huurde van de club uit Londen.