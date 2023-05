Bizar: promotiefeest HSV verstoord door stunt Heidenheim in blessuretijd

Heidenheim voetbalt komend seizoen in de Bundesliga. De club knokte zich naar een uitzege op Jahn Regensburg (2-3). Prince-Osei Owusu schoot Regensburg met twee treffers op voorsprong. Vervolgens werkte Benedikt Saller de bal in het eigen doel voor de thuisploeg (2-1). Dat was voor Heidenheim nog niet genoeg voor promotie, maar in blessuretijd scoorden Jan-Niklas Beste en Tim Kleindienst alsnog voor de bezoekers.

Heidenheim werd kampioen met evenveel punten als Darmstadt, dat vorige week al promotie veiligstelde. HSV is als derde geëindigd, maar kan nog promoveren. De club strijdt de komende week in twee duels met VfB Stuttgart om een plek in het nieuwe seizoen van de Bundesliga. Stuttgart is als zestiende geëindigd in de Bundesliga.