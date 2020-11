SC Cambuur lost De Graafschap als koploper af

SC Cambuur en De Graafschap waren de grote verliezers van het vorige seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Ondanks een straatlengte voorsprong promoveerden ze niet door het stilleggen en uiteindelijk nietig verklaren van de competitie vanwege corona. In hun strijd tegen de KNVB trokken ze samen op in een bondgenootschap, maar inmiddels is het weer ieder voor zich. Zowel SC Cambuur als De Graafschap heeft zich over de teleurstelling heen gezet en beide ploegen strijden nu met Almere City, NAC Breda en FC Volendam om de promotieplaatsen.

Het is voor de Friezen al met al een rampjaar geworden, want niet alleen zagen ze de vrijwel zekere promotie door hun vingers glippen, maar ook kregen ze deze week te horen, dat het stadionplan op losse schroeven is komen te staan. SC Cambuur is al jaren bezig om de uitermate gedateerde thuisbasis te verruilen voor een nieuw stadion. In 2023 zou de verhuizing dan eindelijk plaatsvinden, maar door het terugtrekken van de betrokken projectontwikkelaar is het maar zeer de vraag of het er nog van gaat komen.

De fanatieke aanhang van de Superboeren liet op de lege Vijverberg ondanks hun afwezigheid van zich horen voor de topper. De Doetinchemse ultra’s hadden een groot doek van een radio gemaakt en spraken de netjes in het gelid staande spelers toe via een ingesproken bandje. „We zijn trots op jullie inzet”, kregen ze te horen in de alternatieve peptalk, die werd gevolgd door een stevig vuurwerk van buiten het stadion.

Calvin Mac Intosch van SC Cambuur in duel met Ralf Seuntjens van De Graafschap. Ⓒ BSR Agency

De Graafschap speelde met het mes tussen de tanden, maar dolf uiteindelijk toch het onderspit tegen SC Cambuur, dat daarmee voor de derde keer op rij de sterkste was in een topper. Waar de Friese doelpuntenmachine tegen NAC Breda (4-0) en Almere City (7-2) flink op schot was, was het ditmaal een gelijkopgaande strijd. Vlak voor rust kwam SC Cambuur op voorsprong door een goal van verdediger Erik Schouten. In de tweede helft drong De Graafschap flink aan en met name stormram Ralf Seuntjens kreeg grote kansen op de gelijkmaker, maar SC Cambuur hield stand en verdubbelde de voorsprong door een countergoal van Giovanni Korte, een van de betere spelers aan Friese zijde. Korte en Mitchel Paulissen zijn dit seizoen revelaties bij SC Cambuur en ze houden de Fransman Robin Maulun, een van de uitblinkers vorig seizoen, op de bank. De dynamische Korte heeft in de laatste zes wedstrijden maar liefst zeven goals gemaakt.

Door de zege is de grote favoriet voor de titel terug op de positie, die vorig seizoen ondanks een voorsprong van elf punten op een niet-promotieplek niet voldoende was om de gang naar de Eredivisie te maken.