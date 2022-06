Oekraïne mag blijven hopen op WK-ticket

Het duel tussen de twee ploegen werd eerder dit jaar vanwege de oorlog in Oekraïne uitgesteld. Na een half uur spelen opende Andriy Yarmolenko de score namens de bezoekers. Hij wipte het leer knap over doelman Gordon heen. Schotland mocht overigens van geluk spreken dat het slechts met één tegengoal de kleedkamer opzocht halverwege. Oekraïne was duidelijk de bovenliggende partij.

Vlak na rust verdubbelde Roman Yaremchuk de score. Op aangeven van Karavaiev kopte hij raak. De opdracht voor Schotland werd nu wel heel moeilijk. De thuisploeg probeerde het nog wel en maakte via Callum McGregor de aansluitingstreffer, maar verder liet Oekraïne de Schotten niet meer komen. Artem Dovbyk gooide het duel diep in de extra tijd in het slot.

En dus neemt Oekraïne het op 5 juni in Cardiff op tegen Wales voor een plaatsje op het het WK in Qatar. Oekraïne deed in 2006 voor het laatst mee aan het WK en strandde toen in de kwartfinales. Schotland wacht al sinds 1998 op deelname aan de mondiale titelstrijd.