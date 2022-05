Feyenoord ook enorme ’hit’ bij tv-kijker

Gemiddeld zagen bijna 2.1 miljoen mensen zagen de Rotterdammers in een nagelbijter de finale bereiken. In totaal stemden bijna 3.5 kijkers af op het halvefinaleduel in het Stade Velodrome. Daarmee werd het NOS Journaal van 20.00 uur ’afgetroefd’.

Op 25 mei komt Feyenoord in actie in de eindstrijd van de Conference League. AS Roma is dan de opponent in de Albanase hoofdstad Tirana. Kaartjes bemachtigen voor de finale zal niet eenvoudig worden. De eindstrijd wordt afgewerkt in een stadion dat slechts plaats biedt aan 22.500 toeschouwers.

