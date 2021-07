Lewis Hamilton spreekt zich uit tegen Hongaarse anti-homo-wet: ’Laf en misleidend’

Over die wet was ook tijdens het afgelopen EK voetbal al veel te doen. Oranje-captain Georginio Wijnaldum droeg in Boedapest tijdens het verloren duel met Tsjechië een aanvoerdersband met de tekst ’One Love’.

Hamilton stelt op Instagram: „Aan iedereen in het prachtige Hongarije. Ik wil mijn steun uitspreken richting iedereen die last heeft van de anti-LHBTQ+-wet die de overheid heeft ingevoerd.”

„Het is onacceptabel, laf en misleidend dat mensen met macht dergelijke wetten invoeren. Iedereen is vrij om zichzelf te zijn, van wie ze ook houden of hoe ze zichzelf ook identificeren. Ik roep alle Hongaren op om tijdens het aankomende referendum te stemmen vóór de LHBTQ+-gemeenschap. Zij hebben onze steun nodig, meer dan ooit.”