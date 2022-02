Live Eredivisie: Ajax verdubbelt de voorsprong tegen Twente

Volg alle wedstrijden live via het Eredivisie-match center.

Noussair Mazraoui keert voor de thuiswedstrijd tegen FC Twente terug in de basis bij Ajax. De Marokkaanse vleugelverdediger ontbrak midweeks in het bekerduel met Vitesse (5-0). Mazraoui was een week geleden geblesseerd uitgevallen in de slotfase van de gewonnen competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (3-0).

Met Devyne Rensch als rechtsback bereikte Ajax de halve finales van het toernooi om de KNVB-beker. Tegen FC Twente, de huidige nummer 5 van de Eredivisie, keert Mazraoui terug in de ploeg. Trainer Erik ten Hag laat zijn elftal verder ongewijzigd. Ryan Gravenberch is weliswaar weer fit, maar de middenvelder zit op de bank. Steven Berghuis start net als in de laatste twee wedstrijden links op het middenveld. Davy Klaassen is de nummer 10 achter spits Sébastien Haller.

Ajax vergroot bij winst op Twente de voorsprong op achtervolger PSV weer tot 5 punten. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 16.45 uur.

Feyenoord wint nipt

PSV viert de openingstreffer van Eran Zahavi Ⓒ ProShots

Uitslagen

Vrijdag

20.00 uur: Heracles Almelo - FC Utrecht 1-0

Zaterdag

18.45 uur: SC Cambuur - PEC Zwolle 3-4

SC Cambuur - PEC Zwolle 3-4 18.45 uur: FC Groningen - Fortuna Sittard 0-1

FC Groningen - Fortuna Sittard 0-1 20.00 uur: Vitesse - PSV 0-5

Zondag

12.15 uur: Sparta Rotterdam - Willem II 1-0

Sparta Rotterdam - Willem II 1-0 12.15 uur: Go Ahead Eagles - AZ 1-4

Go Ahead Eagles - AZ 1-4 14.30 uur: RKC Waalwijk - Feyenoord 0-2

RKC Waalwijk - Feyenoord 0-2 14.30 uur: SC Heerenveen - NEC 0-1

