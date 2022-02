Live Eredivisie: Feyenoord op voorsprong, Gravenberch op Ajax-bank

Volg alle wedstrijden live via het Eredivisie-match center.

Feyenoord begint om 14.30 uur aan de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk met dezelfde elf spelers als vorige week tegen Sparta. Trainer Arne Slot ziet na de gewonnen derby in De Kuip (4-0) geen reden om zijn ploeg aan te passen. Reiss Nelson keert weliswaar terug bij de selectie na een coronabesmetting, maar de Engelse aanvaller zit op de bank.

Feyenoord hervatte de competitie na de winterstop met een nederlaag tegen Vitesse (0-1), maar boekte daarna overtuigende zeges op NEC (1-4) en Sparta. De ploeg van Slot staat op de derde plaats in de Eredivisie, achter koploper Ajax en PSV. RKC neemt de dertiende plaats in. De ploeg van trainer Joseph Oosting won twee van de drie competitieduels na de winterstop. RKC werd deze week in de kwartfinales van het bekertoernooi wel overklast door AZ (0-4).

Go Ahead Eagles - AZ

Vuurwerk Go Ahead Eagles vs. AZ

12.15 uur: Sparta Rotterdam - Willem II

Nummer zeventien Sparta heeft PEC Zwolle de afgelopen gestaag dichterbij zien komen en moet dus punten gaan pakken om rechstreekse degradatie te ontlopen.

Willem II maakt een zeer teleurstellend seizoen door, de ploeg van Fred Grim staat vijftiende, maar won afgelopen weekend wel de Brabantse derby van RKC met 3-1.

14.30 uur: SC Heerenveen - NEC

In de middenmoot van de Eredivisie wil het dit seizoen tegenvallende SC Heerenveen het chagrijn van de afgelopen weken van zich af spelen. Na een hectische transferwinter en het ontslag van Johnny Jansen zijn de Friezen in 2022 nog altijd puntloos.

NEC viel midweeks van haar roze beker-wolk tegen Go Ahead Eagles, maar presteert in competitieverband ruimschoots naar behoren. Degradatie lijkt al enige tijd afgewend, al kan er rekenkundig nog vanalles gebeuren.

16.45 uur: Ajax - FC Twente

Noussair Mazraoui keert voor de thuiswedstrijd tegen FC Twente terug in de basis bij Ajax. De Marokkaanse vleugelverdediger ontbrak midweeks in het bekerduel met Vitesse (5-0). Mazraoui was een week geleden geblesseerd uitgevallen in de slotfase van de gewonnen competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (3-0).

Met Devyne Rensch als rechtsback bereikte Ajax de halve finales van het toernooi om de KNVB-beker. Tegen FC Twente, de huidige nummer 5 van de Eredivisie, keert Mazraoui terug in de ploeg. Trainer Erik ten Hag laat zijn elftal verder ongewijzigd. Ryan Gravenberch is weliswaar weer fit, maar de middenvelder zit op de bank. Steven Berghuis start net als in de laatste twee wedstrijden links op het middenveld. Davy Klaassen is de nummer 10 achter spits Sébastien Haller.

Ajax vergroot bij winst op Twente de voorsprong op achtervolger PSV weer tot 5 punten. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 16.45 uur.

PSV viert de openingstreffer van Eran Zahavi

Uitslagen

Vrijdag

20.00 uur: Heracles Almelo - FC Utrecht 1-0

Zaterdag

18.45 uur: SC Cambuur - PEC Zwolle 3-4

SC Cambuur - PEC Zwolle 3-4 18.45 uur: FC Groningen - Fortuna Sittard 0-1

FC Groningen - Fortuna Sittard 0-1 20.00 uur: Vitesse - PSV 0-5

