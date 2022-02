Live Eredivisie: Go Ahead Eagles-AZ ligt even stil vanwege vuurwerk

Volg alle wedstrijden live via het Eredivisie-match center.

12.15 uur: Go Ahead Eagles - AZ

De wedstrijd in de Eredivisie tussen Go Ahead Eagles en AZ heeft een paar minuten stilgelegen vanwege flinke rookontwikkeling. Supporters staken buiten het stadion in Deventer vuurwerk af en de rook waaide via de open hoeken van de Adelaarshorst het veld over. Het leidde tijdelijk tot slecht zicht voor de spelers.

Scheidsrechter Marc Nagtegaal besloot de wedstrijd even stil te leggen. Na een paar minuten oponthoud ging het duel weer verder.

Vuurwerk Go Ahead Eagles vs. AZ Ⓒ ANP/HH

De wedstrijd in Deventer zou eigenlijk om 16.45 uur beginnen, maar werd op last van de burgemeester vervroegd naar 12.15 uur vanwege de protestmars van supporters van Go Ahead Eagles door de stad. Zij lieten zo hun onvrede blijken over de huidige beperkingen wat betreft stadionbezoek. Dat deden ze in de openingsfase van de wedstrijd ook door vuurwerk af te steken buiten de Adelaarshorst.

Go Ahead Eagles mocht zondag voor het eerst in ruim drie maanden weer publiek ontvangen. Vanwege de coronamaatregelen bleven de stadions geruime tijd leeg. Clubs mogen nu een derde van de capaciteit van hun stadions gebruiken, al lijkt het erop dat het kabinet op korte termijn toestemming gaat geven om de stadions weer volledig te openen.

12.15 uur: Sparta Rotterdam - Willem II

Nummer zeventien Sparta heeft PEC Zwolle de afgelopen gestaag dichterbij zien komen en moet dus punten gaan pakken om rechstreekse degradatie te ontlopen.

Willem II maakt een zeer teleurstellend seizoen door, de ploeg van Fred Grim staat vijftiende, maar won afgelopen weekend wel de Brabantse derby van RKC met 3-1.

14.30 uur: SC Heerenveen - NEC

In de middenmoot van de Eredivisie wil het dit seizoen tegenvallende SC Heerenveen het chagrijn van de afgelopen weken van zich af spelen. Na een hectische transferwinter en het ontslag van Johnny Jansen zijn de Friezen in 2022 nog altijd puntloos.

NEC viel midweeks van haar roze beker-wolk tegen Go Ahead Eagles, maar presteert in competitieverband ruimschoots naar behoren. Degradatie lijkt al enige tijd afgewend, al kan er rekenkundig nog vanalles gebeuren.

14.30 uur: RKC Waalwijk - Feyenoord

Feyenoord is qua statuur uiteraard een stuk groter dan RKC Waalwijk, maar toch is de balans tussen beide teams in het Mandemakers Stadion in balans. Acht keer wonnen beide teams. Even zo vaak hielden de clubs elkaar op gelijke hoogte. RKC-spits Michiel Kramer werd door zijn trainer Joseph Oosting doordeweeks op de bank gehouden in de verloren bekerwedstrijd (0-4) tegen AZ. Kramer zal tegen Feyenoord vermoedelijk weer in de spits staan. Dat stond hij in het verleden ook 71 keer in Rotterdam-Zuid. Hij scoorde 23 keer voor Feyenoord.

16.45 uur: Ajax - FC Twente

Ajax is normaal gesproken de baas tegen FC Twente. 41 van de 53 eerdere ontmoetingen eindigden in Amsterdam in een thuiszege. FC Twente boekte vorig seizoen een van de vier uitzeges in de Johan Cruijff ArenA: 1-2. De ploeg van trainer Ron Jans is al tien wedstrijden zonder nederlaag. FC Twente staat daardoor op een uitstekende vierde plaats in de Eredivisie. Koploper Ajax won zijn laatste vijf wedstrijden en staat vijf punten voor op PSV.

PSV viert de openingstreffer van Eran Zahavi Ⓒ ProShots

Uitslagen

Vrijdag

20.00 uur: Heracles Almelo - FC Utrecht 1-0

Zaterdag

18.45 uur: SC Cambuur - PEC Zwolle 3-4

SC Cambuur - PEC Zwolle 3-4 18.45 uur: FC Groningen - Fortuna Sittard 0-1

FC Groningen - Fortuna Sittard 0-1 20.00 uur: Vitesse - PSV 0-5

